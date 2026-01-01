Reportan varios muertos por una explosión en una estación de esquí en Suiza, en fiesta de Fin de Año

Varias decenas de personas se temen muertas tras un incendio en medio de las celebraciones de Año Nuevo en un bar de la lujosa estación de esquí suiza de Crans-Montana, dijo este 1 de enero de 2026 la policía, que estima un centenar de heridos.
“Varias docenas de personas se presumen muertas”, afirmó a la prensa Frederic Gisler, comandante de policía del cantón de Valais, en el suroeste de Suiza.
Pero fuentes del lugar confirman que son decenas de muertos y al menos 100 heridos tras un incendio en un centro turístico de esquí en Suiza.
