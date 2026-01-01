Reportan varios muertos por una explosión en una estación de esquí en Suiza, en fiesta de Fin de Año

Varias decenas de personas se temen muertas tras un incendio en medio de las celebraciones de Año Nuevo en un bar de la lujosa estación de esquí suiza de Crans-Montana, dijo este 1 de enero de 2026 la policía, que estima un centenar de heridos. “Varias docenas de personas se presumen muertas”, afirmó a la prensa Frederic Gisler, comandante de policía del cantón de Valais, en el suroeste de Suiza. Pero fuentes del lugar confirman que son decenas de muertos y al menos 100 heridos tras un incendio en un centro turístico de esquí en Suiza. Puede leer más: El conmovedor mensaje de la esposa de Michael Schumacher tras 12 años de su accidente

Policías, bomberos y socorristas acudieron al popular resort turístico, uno de los destinos de esquí mejor valorados de Europa, que empezó el año con un "olor de quemado en el aire", según relataron los medios locales. En medio de las celebraciones por el nuevo año, un "fuego de origen indeterminado" se originó en el bar, muy popular entre los turistas, dijo la policía del cantón de Valais, en el suroeste del país helvético. "Varias decenas de personas se presumen muertas", afirmó después a la prensa el comandante policial Frederic Gisler, quien cifró en alrededor de un centenar los heridos. Todos "están siendo tratados", agregó. El suceso llenó los hospitales del cantón de Valais, que declararon el estado de emergencia. Muchos de los afectados estaban siendo trasladados a hospitales de otras zonas de Suiza.

Causas del incendio se están investigando

Las causas del incendio se están investigando, pero las autoridades descartan un “ataque”. El fuego se desató alrededor de la 1:30 a.m. (hora Suiza) en el bar Le Constellation, con una capacidad de 300 personas en su interior y otras 40 en la terraza, según el sitio web de Crans-Montana. Un turista de Nueva York filmó llamas de un naranja intenso que salían del bar. Según contó a la AFP, la gente corría y gritaba en la oscuridad. “Un amplio contingente de policías, bomberos y socorristas acudió de inmediato al lugar para asistir a las numerosas víctimas”, señaló el comunicado de la policía cantonal. “La operación sigue en curso”, agregó. El presidente suizo, Guy Parmelin, que asumió el cargo el jueves, lamentó una “terrible tragedia”. “Lo que se suponía que iba a ser un rato de alegría acabó haciendo que el primer día del año en Crans-Montana se convirtiera en un día de luto”, dijo en X.

En el apogeo de la fiesta de Fin de Año en Suiza

Horas después del suceso, aún había ambulancias estacionadas frente al bar, cuyas ventanas estaban rotas. Los medios locales describieron “un olor a quemado aún en el aire”. Según un médico presente citado por el diario suizo Blick, el número de muertos podría estar en “decenas”. El diario regional Le Nouvelliste también evocó un “balance elevado” según sus fuentes, con “alrededor de 40 muertos y 100 heridos”. La prensa local sugiere que el fuego pudo haber comenzado cuando se usó pirotecnia durante un concierto, pero la policía dijo que la causa era desconocida.