Orquídea descubierta en Santander llevará nombre de profesor antioqueño, ¿quién es?

Una diminuta orquídea de los bosques de niebla de Santander y Norte de Santander acaba de convertirse en una nueva especie para la ciencia, pero su importancia va más allá del hallazgo botánico.
Los investigadores que la identificaron decidieron bautizarla Lepanthes leonmoralesii, en homenaje al ingeniero forestal y profesor jubilado de la Universidad Nacional, sede Medellín, León Morales Soto, quien durante más de cuatro décadas ha dedicado su vida al estudio, conservación y divulgación de la flora colombiana.
El descubrimiento fue realizado por investigadores de las universidades Industrial de Santander (UIS), de Antioquia y de Caldas, varios de ellos egresados de la Nacional y antiguos alumnos del profesor Morales. La especie fue encontrada durante expediciones científicas en los bosques altoandinos de Chinácota, Norte de Santander, y en San Andrés y Molagavita, Santander.
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Aunque inicialmente la planta parecía pertenecer a una especie ya conocida del género Lepanthes, un análisis detallado de sus estructuras florales permitió establecer que se trataba de un taxón nunca antes descrito. Entre sus principales diferencias están la forma de sus pétalos, sépalos y del labelo, la estructura más especializada de las flores de las orquídeas.
Los investigadores compararon los ejemplares con colecciones botánicas nacionales e internacionales y revisaron literatura especializada antes de confirmar que se trataba de una especie nueva. El hallazgo quedó validado tras su publicación en la revista internacional Phytotaxa.
La nueva especie pertenece al género Lepanthes, uno de los grupos de orquídeas más diversos de los Andes tropicales y que reúne algunas de las flores más pequeñas del mundo. Colombia alberga más de 400 especies de este género, muchas de ellas exclusivas de bosques de montaña.