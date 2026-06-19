Encontraron hasta una planta carnívora: documentan 120 especies de plantas acuáticas en humedales del Bajo Cauca

Un total de 120 especies de plantas acuáticas fueron identificadas y documentadas en algunos de los humedales más importantes del Bajo Cauca antioqueño, revelando la extraordinaria biodiversidad que albergan estos ecosistemas incluso en una zona comúnmente asociada a la minería.
Las plantas fueron recopiladas en la investigación “Entre el río y la ciénaga: Plantas acuáticas de la cuenca baja del río Nechí”, una publicación científica desarrollada por la empresa Mineros S.A. y la Universidad Católica de Oriente (UCO). Entre los hallazgos se encuentran helechos, angiospermas y especies con adaptaciones altamente especializadas para sobrevivir en ambientes inundables.