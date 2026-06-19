Encontraron hasta una planta carnívora: documentan 120 especies de plantas acuáticas en humedales del Bajo Cauca

Un total de 120 especies de plantas acuáticas fueron identificadas y documentadas en algunos de los humedales más importantes del Bajo Cauca antioqueño, revelando la extraordinaria biodiversidad que albergan estos ecosistemas incluso en una zona comúnmente asociada a la minería. Las plantas fueron recopiladas en la investigación “Entre el río y la ciénaga: Plantas acuáticas de la cuenca baja del río Nechí”, una publicación científica desarrollada por la empresa Mineros S.A. y la Universidad Católica de Oriente (UCO). Entre los hallazgos se encuentran helechos, angiospermas y especies con adaptaciones altamente especializadas para sobrevivir en ambientes inundables.

Uno de los descubrimientos más llamativos fue la presencia de plantas acuáticas carnívoras, capaces de capturar pequeños organismos para complementar sus necesidades nutricionales. Estas especies representan una muestra de la complejidad biológica de los humedales y de las sorprendentes estrategias evolutivas que han desarrollado algunas plantas para adaptarse a condiciones ambientales particulares. La investigación permitió además clasificar las especies según sus formas de vida y relación con el agua, identificando plantas flotantes, sumergidas, emergentes y aquellas que pueden soportar largos periodos de inundación, aportando una visión más completa sobre el funcionamiento ecológico de estos ambientes. Lea también: Sembrar el campo en la ciudad: esta red de huerteros transforma las laderas de Medellín El estudio se desarrolló en cuatro complejos cenagosos estratégicos de la cuenca baja del río Nechí: El Sapo, Hoyo Grande, Corrales y El Ocho. Según los investigadores, estos ecosistemas fueron reconocidos por Corantioquia como parte de un Distrito Regional de Manejo Integrado (DRMI) debido a su relevancia ecológica, hidrológica y social para el territorio; pues las ciénagas desempeñan funciones fundamentales para el equilibrio ambiental de la región. Además de regular el flujo del agua y retener sedimentos, ayudan a reducir el impacto de las inundaciones y sirven como refugio para una amplia variedad de especies de flora y fauna. Su importancia es aún mayor al estar ubicadas en una zona de Bosque Húmedo Tropical, caracterizada por altas precipitaciones y condiciones climáticas que favorecen una gran productividad biológica. La publicación científica de 156 páginas que reúne registros fotográficos, información técnica y fichas descriptivas de las especies identificadas surge como una herramienta para fortalecer los procesos de conservación, restauración ecológica y gestión ambiental en el Bajo Cauca antioqueño.