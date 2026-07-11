Video de presuntos disidentes de las Farc patrullando Remedios causa zozobra en la zona

Un video que circula en redes sociales muestra a presuntos integrantes de las disidencias de las Farc moviéndose con libertad por corregimientos rurales de Remedios, Antioquia. Rifles en mano, los hombres caminan por las vías veredales sin que nadie les interrumpa el paso.
Las comunidades rurales de la zona describen la situación como zozobra permanente. Habitantes dicen que es control territorial a la vista de todos, sin que hasta el momento exista un pronunciamiento oficial de las autoridades.
El caso se suma a una cadena de hechos violentos que golpea al Nordeste antioqueño desde hace más de un mes, con amenazas contra alcaldes, desplazamientos masivos y una masacre que las propias disidencias admitieron haber cometido.
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