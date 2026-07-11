Los contratos millonarios en Ecopetrol que Petro quiere destrabar antes de dejar el poder

El presidente electo, Abelardo De La Espriella, tiene sobre su escritorio dos nombramientos que van a marcar el rumbo de la petrolera estatal, son el ministro o ministra de Minas y Energía y el nuevo presidente de Ecopetrol.
Esas dos decisiones serán el punto de partida para una serie de indagaciones sobre el manejo de contratos multimillonarios y nombramientos que hoy generan dudas dentro de la compañía.
Según reveló el diario El Tiempo, en los últimos días se conocieron vacaciones anticipadas y versiones de renuncias de varios directivos señalados en las denuncias que circulan al interior de la estatal.
El detonante fue la publicación de dos cartas internas en las que los gerentes de las refinerías de Barrancabermeja y Cartagena pidieron aplazar contratos por 700 millones de dólares. A mitad de semana, Ecopetrol congeló millonarias partidas destinadas a mantenimiento de plantas.
Las denuncias hablan de exigencia de sobornos, favorecimiento a empresas puntuales y desviación de fondos estatales en operaciones cerradas a última hora, antes de que termine el gobierno de Gustavo Petro.