Cintillo de indicadores económicos Colombia

Cargando...
menu
close

Los contratos millonarios en Ecopetrol que Petro quiere destrabar antes de dejar el poder

Denuncias de sobornos y contratos por 700 millones de dólares en Ecopetrol quedan bajo la lupa del gobierno entrante, mientras Petro exige acelerar la compra de gas.

  • Ecopetrol enfrenta denuncias de sobornos por contratos de 700 millones de dólares mientras Petro exige acelerar la compra de gas antes de irse. FOTO: Colprensa.
    Ecopetrol enfrenta denuncias de sobornos por contratos de 700 millones de dólares mientras Petro exige acelerar la compra de gas antes de irse. FOTO: Colprensa.
El Colombiano
El Colombiano
hace 3 horas
bookmark

El presidente electo, Abelardo De La Espriella, tiene sobre su escritorio dos nombramientos que van a marcar el rumbo de la petrolera estatal, son el ministro o ministra de Minas y Energía y el nuevo presidente de Ecopetrol.

Esas dos decisiones serán el punto de partida para una serie de indagaciones sobre el manejo de contratos multimillonarios y nombramientos que hoy generan dudas dentro de la compañía.

Según reveló el diario El Tiempo, en los últimos días se conocieron vacaciones anticipadas y versiones de renuncias de varios directivos señalados en las denuncias que circulan al interior de la estatal.

El detonante fue la publicación de dos cartas internas en las que los gerentes de las refinerías de Barrancabermeja y Cartagena pidieron aplazar contratos por 700 millones de dólares. A mitad de semana, Ecopetrol congeló millonarias partidas destinadas a mantenimiento de plantas.

Las denuncias hablan de exigencia de sobornos, favorecimiento a empresas puntuales y desviación de fondos estatales en operaciones cerradas a última hora, antes de que termine el gobierno de Gustavo Petro.

Entérese: Denuncian que directivos de Ecopetrol se blindaron con estabilidad laboral hasta el 2030

Los contratos que Petro quiere destrabar a toda costa

Más allá de los 700 millones de dólares en las refinerías, hay otros tres paquetes de contratos que fuentes de la estatal le pidieron al nuevo gobierno y a los organismos de control revisar con lupa, así algunos ya estén firmados.

El primero es la compra de 126 millones de pies cúbicos de gas al día. Según un alto funcionario de Ecopetrol citado por El Tiempo, el encargado del proceso se ha negado a firmarlo porque hay un direccionamiento evidente hacia el mismo caso que tiene a Ricardo Roa llamado a juicio por tráfico de influencias.

El segundo contrato en la mira es el proyecto de la Sociedad Portuaria Puerto Bahía, en Cartagena, para importar y regasificar hasta 370 millones de pies cúbicos diarios de gas natural. La misma fuente asegura que ese contrato se intentó cerrar por distintas vías y que, pese a la supuesta urgencia por evitar un apagón, el proceso se estiró varios meses en ajustes.

La contradicción, dice esa fuente, es que desde 2025 existe un puerto privado que solo necesita un permiso para operar como alternativa de importación de gas, y el gobierno Petro no lo ha aprobado. El Tiempo estableció que se trata de Puerto Drummond.

Además, la Agencia Nacional de Infraestructura lleva casi un año revisando ese permiso, sin que la multinacional se haya pronunciado sobre el tema.

Petro entra a la pelea: “Es un crimen con el pueblo y la nación”

Mientras en Ecopetrol se habla en voz baja de ejecutivos que se resisten a firmar contratos opacos de última hora, el propio presidente saliente salió a dar su versión de los hechos.

Petro responsabilizó a funcionarios cercanos al presidente electo de frenar la compra de gas para esperar instrucciones de su nuevo jefe.

“Muchas medidas, como la compra de gas, deben hacerse de inmediato, pues llegará más tarde que diciembre y los funcionarios abelardistas en Ecopetrol están demorando decisiones esperando a su patrón”, escribió en sus redes sociales este viernes.

Y agregó: “Son sucios hasta con su gobierno próximo porque el gas debe llegar en noviembre; si no, es demasiado tarde. Ese es un crimen con el pueblo y la nación”.

Lea aquí: Gobierno paga a Ecopetrol $1,02 billones y liquida la deuda del Fepc del segundo trimestre de 2025

El miedo por las auditorías forenses que se avecinan

La mayoría de estos contratos quedará sometida a auditorías forenses, y eso tiene en alerta a varios directivos de la estatal. Según le dijo a El Tiempo un ejecutivo del grupo, hay incluso vicepresidentes dispuestos a hablar con las autoridades sobre procesos que se están forzando y negocios millonarios sellados a través de las oficinas de Ecopetrol en Houston y Singapur.

Entre los temas que se van a retomar en las auditorías está un viejo audio atribuido a Manuel Grau, empresario catalán y amigo de la primera dama, Verónica Alcocer, en el que pide hojas de vida para las oficinas de abastecimiento de Bogotá y Singapur. Internamente no se encontró piso legal para investigar ese audio en su momento, pero el tema no está cerrado.

Además, el dato que preocupa es que cerca del 60% del crudo que aún exporta Ecopetrol tiene como destino Asia, a través de Singapur. Y a la oficina de Houston han llegado negocios que antes se manejaban desde Bogotá, donde existen más controles internos.

Ecopetrol le respondió a El Tiempo que Grau no tiene ninguna relación con la vicepresidencia de Abastecimiento. La compañía precisó que el cargo de gerente de la filial en Singapur lo ocupó Salvador Alarcón entre el 25 de abril de 2022 y el 28 de septiembre de 2025, y que su salida se dio por renuncia voluntaria, por razones personales.

Sin embargo, ese medio nacional estableció que existe una investigación en curso sobre ese “tema personal”. Alarcón fue reemplazado por Natalia Villegas, quien lleva 21 años en la compañía y cumple con el perfil requerido para el cargo.

También circuló el rumor de que a Bayron Triana Arias, vicepresidente de Energías para la Transición y una persona cercana a Ricardo Roa, se le pidió la renuncia. Ecopetrol lo negó, y el propio Triana le confirmó a El Tiempo que no ha dimitido.

Las cartas que prendieron las alarmas en la junta directiva

Esta semana, miércoles y jueves, se reunió una de las últimas juntas directivas de Ecopetrol bajo el gobierno de Gustavo Petro. Sus miembros deben decidir si le dan vía libre a los contratos por 700 millones de dólares, en plena transición hacia el gobierno de Abelardo De La Espriella.

Dentro de la propia petrolera hay voces que piden frenar esa contratación, ya que se trata del mismo proceso mencionado en un mensaje anónimo que llegó a varios miembros de junta, en el que se habla de direccionamiento, pago de coimas y diez directivos, más dos allegados, involucrados en irregularidades.

La Unión Sindical Obrera ya había tocado el tema en un comunicado del 1 de julio, cuando pidió suspender contratos por 150.000 millones de pesos. Pero, según la investigación de El Tiempo, el sindicato se quedó corto tanto en la cifra real como en el trasfondo de lo que se busca firmar antes del cambio de gobierno.

Además, El Tiempo obtuvo dos memos internos. El primero, fechado el 3 de julio, lo firman el gerente de la refinería de Cartagena, Reficar, Alfonso Núñez, y un alto directivo de la refinería de Barrancabermeja, Freddy Jurado. Va dirigido a Claudia Rincón, jefe de abastecimiento, facilidades y paradas de la estatal, y pide una evaluación integral y la suspensión temporal, por hasta dos meses, del proceso número 2061484911, correspondiente a la parada de plantas.

El argumento de los firmantes es que los cuestionamientos divulgados en medios sobre la transparencia del proceso justifican evaluar una suspensión temporal, “con el fin de preservar los principios de transparencia, objetividad, confianza institucional y reputación corporativa”.

El lunes 6 de julio se radicó un segundo memo en el que los mismos funcionarios reiteran la solicitud y aclaran que no se trata de un prejuzgamiento sobre la existencia de irregularidades.

Siga leyendo: ¿Por qué cayeron acciones de Ecopetrol un 8,52% tras victoria de Abelardo de la Espriella en elecciones?

También hay una copia de un mensaje de WhatsApp que llegó a varios miembros de la junta directiva el 12 de mayo pasado. Ahí se habla de pago de coimas y direccionamiento para adjudicar los mismos contratos, y se entregan los nombres de diez directivos de la estatal, más dos allegados, presuntamente involucrados incluso en la filtración de información para favorecer a empresas.

Según esa denuncia, los proyectos manipulados son el de Línea Base Calidad de Combustibles, a cargo de la Vicepresidencia de Refinación y Procesos Industriales, y el contrato marco para las paradas de planta y el mantenimiento mayor de las refinerías de Cartagena y Barrancabermeja, el mismo que mencionan los memos de Núñez y Jurado.

El denunciante anticipó a qué empresas se les adjudicarían los contratos más grandes, como el de las torres de fraccionamiento del proyecto de calidad de combustibles, valorado en más de 12 millones de dólares. El Tiempo decidió omitir el nombre de la firma señalada hasta que el caso se judicialice, pero precisó que su patrimonio reportado es de apenas 76 millones de pesos y que no se invitó a competir a jugadores grandes del sector como Sulzer Chemtech, Koch-Glitsch y Amacs.

También hay una alerta sobre la adjudicación de reactores del mismo proyecto, por 8 millones de dólares, en la que la denuncia habla de comisiones a funcionarios de Ecopetrol equivalentes al 3 por ciento del valor del contrato. El patrón, según el anónimo, se repite: los contratos de obras y servicios de ese proyecto terminan una y otra vez en manos de las mismas dos compañías.

En cuanto a los contratos de las refinerías, la denuncia apunta a la filtración de información reservada, como las tarifas calculadas por Ecopetrol para el proceso, presuntamente enviada desde la oficina de Abastecimiento en Bogotá a una de las empresas interesadas.

Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos