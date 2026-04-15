“Vi gente durmiendo en el suelo con cartones”: así se vive crisis en urgencias al 120% en Medellín

El Hospital San Rafael de Itagüí se ha convertido en una de las últimas tablas de salvación para los pacientes de la Nueva EPS que tienen urgencias. Luego de que esa promotora en control del Gobierno Nacional se labrara la fama de mala paga, sus pacientes se han convertido en peregrinos que deben cruzar toda la ciudad para recibir atención. Mientras la mayor parte de la red le hace el quite a recibir afiliados de esa EPS, un puñado de hospitales públicos se han echado al hombro la atención de esos usuarios, sin importar las millonarias carteras que se siguen acumulando. Le puede interesar: Medellín declara emergencia hospitalaria por deuda de $2,1 billones de EPS intervenidas Esta incertidumbre la vivió Juliana Roldán, cuyo padre sufrió un accidente isquémico el pasado viernes 10 de abril. “Mi papá tiene 65 años y diagnóstico de epilepsia. Tuvo un episodio en el que se le puso súper tieso el pie derecho. La ventaja fue que tenía EMI, porque si no uno empieza a dar la vuelta por hospital en hospital”, narró.

De acuerdo con los datos de la Secretaría de Salud de Antioquia, durante la mañana de este martes 14 de abril (varía a lo largo del día), la ocupación promedio en las urgencias del Valle de Aburrá era de un 120% y en Antioquia era del 116%, siendo especialmente crítica en hospitales como el San Vicente Fundación, con una sobreocupación del 215%; la Clínica Universitaria Bolivariana, con 196%; la Unidad Hospitalaria de San Cristóbal de Metrosalud, con 188%; y la Clínica del Norte en Bello, con 175%. Lea también: Más de 200.000 usuarios se han salido de la Nueva EPS en cinco meses En todo el departamento, por lo menos 27 hospitales tenían una ocupación por encima del 100%.

“Estamos esperando desde el sábado, que lo vio el internista, para que le hagan un ecocardiograma. El especialista no viene todos los días, ayer iba a venir y no vino. Todo adentro está un caos horrible, está especialmente congestionado. Ayer (lunes) tuvieron que llamar a la Policía porque había una paciente que estaba desconectando a los otros pacientes por el desespero. Es muy difícil, uno entiende a los médicos, pero se vuelve complicado”, dijo Roldán. Al tratarse de un hospital público departamental, el San Rafael ha sido una de las instituciones que ha denunciado la crítica situación por la que atraviesa el sistema de salud en la región, que en su caso se ha traducido en escasez de insumos médicos, falta de liquidez para cumplir con los pagos del personal médico, entre muchos otros problemas.

“Se nota mucho que el hospital está desabastecido. Cuando el médico está atendiendo al paciente le pregunta a las auxiliares si hay tal medicamento, para saber qué puede ordenar y qué no. Ellos hacen lo que pueden”, agregó. Este crítico panorama, que se vive con especial intensidad en Medellín, llevó a que la Alcaldía de Medellín declarara el pasado lunes la emergencia hospitalaria y anunciara nuevas acciones legales para forzar al Gobierno Nacional por vía judicial a que garantice la liquidez del sistema. Siga leyendo: Héctor sufrió un aneurisma y lleva 45 días en hospital de Antioquia esperando que la Nueva EPS lo remita El nuevo recurso, informó el alcalde Federico Gutiérrez, fue radicado ante el Tribunal Administrativo de Antioquia con miras a exigir una sanción en contra de los ministros de Hacienda, Salud y el superintendente de Salud por incumplir un fallo judicial emitido desde el pasado 11 de julio del año pasado, en el que se les ordenaba que las entidades del Gobierno Nacional y las EPS intervenidas se pusieran al día con sus deudas para no quebrar los hospitales. El caso de Juliana no era el único este martes. En el Hospital San Rafael, otra familiar de un paciente que estaba preocupada por la gran congestión era Llerince Muñoz Mejía, cuya madre de 76 años había sido internada desde el pasado 13 de abril con un cuadro de bronquitis y, a pesar de su avanzada edad, tuvo que ser atendida en una silla mientras era estabilizada. “Hay muchísima gente en sillas, el hospital está muy lleno. A mi mamá le ha ido bien porque por su edad le han dado prioridad, pero se ve la contingencia. Se sabe que el hospital de Itagüí en estos momentos no cuenta con todo el personal”, contó Muñoz.