“Vi gente durmiendo en el suelo con cartones”: así se vive crisis en urgencias al 120% en Medellín

El Hospital San Rafael de Itagüí se ha convertido en una de las últimas tablas de salvación para los pacientes de la Nueva EPS que tienen urgencias. Luego de que esa promotora en control del Gobierno Nacional se labrara la fama de mala paga, sus pacientes se han convertido en peregrinos que deben cruzar toda la ciudad para recibir atención.
Mientras la mayor parte de la red le hace el quite a recibir afiliados de esa EPS, un puñado de hospitales públicos se han echado al hombro la atención de esos usuarios, sin importar las millonarias carteras que se siguen acumulando.
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Esta incertidumbre la vivió Juliana Roldán, cuyo padre sufrió un accidente isquémico el pasado viernes 10 de abril.
“Mi papá tiene 65 años y diagnóstico de epilepsia. Tuvo un episodio en el que se le puso súper tieso el pie derecho. La ventaja fue que tenía EMI, porque si no uno empieza a dar la vuelta por hospital en hospital”, narró.