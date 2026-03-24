x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Paro minero en el Bajo Cauca: reportaron nuevos disturbios, escuelas cerradas y escasez de algunos productos

En El Bagre tuvo que intervenir El Esmad ante los desmanes de las últimas manifestaciones.

  • A la izquierda, la intervención de la Fuerza Pública en el Bagre ante los desmanes de las manifestaciones; a la derecha, un supermercado saqueado en Caucasia. IMÁGENES TOMADAS DE REDES SOCIALES.
    A la izquierda, la intervención de la Fuerza Pública en el Bagre ante los desmanes de las manifestaciones; a la derecha, un supermercado saqueado en Caucasia. IMÁGENES TOMADAS DE REDES SOCIALES.
El Colombiano
El Colombiano
hace 3 horas
bookmark

El paro minero sigue causando estragos en el Bajo Cauca antioqueño. A los desmanes que se han presentado en los últimos días como quema de motos, bloqueo de vías, basuras acumuladas y hasta desabastecimiento de gas, se suman nuevos enfrentamientos entre la fuerza pública y los manifestantes en el municipio de El Bagre.

Lea más: Sin gas y con basuras acumuladas: así afecta el paro minero al Bajo Cauca antioqueño

Así lo reportó el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, a través de sus redes sociales, quien por medio de un video puso en evidencia la intervención del Esmad en este territorio ante la crítica situación de orden público.

“A esta hora intervención en El Bagre: total apoyo a nuestros uniformados que cumplen con su deber y nos protegen a todos. La libre manifestación llega hasta que se vulneran los derechos de los otros”.

Y es que el paro llegó a tal punto que con cada suceso se compromete la seguridad de la población civil, tanto, que en El Bagre se han reportado cierre de por lo menos cinco instituciones educativas y de varios establecimientos comerciales.

De acuerdo con información preliminar, los padres de familia tuvieron que ir por sus hijos a los colegios incluso antes de que terminara la jornada escolar de este martes 24 de marzo a modo de prevención, y aún se desconoce si podrán o no reactivarse las clases presenciales los días restantes de esta semana.

Saqueos en Caucasia

Caucasia es otro de los municipios -por no decir el más afectado- que padece a diario las consecuencias del paro minero.

En videos publicados en redes sociales se puede observar cómo uno de los supermercados de una reconocida franquicia queda completamente saqueado. En las imágenes se evidencian cajas registradoras destruidas, productos en el suelo y hasta botellas de agua reventadas, como si una estampida de animales hubiera pasado por el lugar.

Muchos de los habitantes ya están cansados de esta situación, e incluso temen por lo que le puede pasar a ellos o a sus familias.

“Han sido días muy tensos. Uno no puede salir a la calle porque en cualquier momento se escucha la bulla y se prende todo. Así ha sido por más de una semana y uno no tiene más alternativa que resguardarse y esperar que se calme la cosa o que intervenga la Policía, qué más podemos hacer?”, dijo uno de los habitantes de Caucasia.

“Pasaron de mineros a terroristas”, “están aprovechando todo esto para destruir las cosas y hacer de las suyas”, “ni los semáforos se salvan de tanto atroz”, son algunos de los comentarios que se pueden leer en redes sociales.

Ante lo acontecido, Integremial Antioquia se pronunció rechazando los actos vandálicos ocurridos, y señalan que el verdadero sentido de la manifestación se está viendo opacado por el accionar criminal de algunos.

”Condenamos los actos terroristas y los bloqueos que se han presentado en vías del Norte de nuestro departamento que han generado la destrucción de bienes públicos y privados. El país debe poner un límite a este accionar delictivo que ha puesto en riesgo el derecho a la salud, la alimentación, el trabajo, la seguridad, y la libre movilidad de la ciudadanía”, precisó en un comunicado.

Entérese: Disturbios en Caucasia por intento de los mineros de volver a bloquear la vía a la Costa

Adicionalmente, señalan que con los 9 días de paro minero han resultado afectados 32.000 viajes de carga y 240.000 toneladas no se han podido movilizar, por lo que piden la intervención continua de la Unidad del Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO).

Los efectos de esta situación se empiezan a sentir cada vez con más fuerza e infortunadamente los más afectados son quienes nada tienen que ver con la discusión que se sostiene entre ambas partes, ¿habrá acuerdo?

Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida