Paro minero en el Bajo Cauca: reportaron nuevos disturbios, escuelas cerradas y escasez de algunos productos

El paro minero sigue causando estragos en el Bajo Cauca antioqueño. A los desmanes que se han presentado en los últimos días como quema de motos, bloqueo de vías, basuras acumuladas y hasta desabastecimiento de gas, se suman nuevos enfrentamientos entre la fuerza pública y los manifestantes en el municipio de El Bagre. Lea más: Sin gas y con basuras acumuladas: así afecta el paro minero al Bajo Cauca antioqueño Así lo reportó el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, a través de sus redes sociales, quien por medio de un video puso en evidencia la intervención del Esmad en este territorio ante la crítica situación de orden público. “A esta hora intervención en El Bagre: total apoyo a nuestros uniformados que cumplen con su deber y nos protegen a todos. La libre manifestación llega hasta que se vulneran los derechos de los otros”.

Y es que el paro llegó a tal punto que con cada suceso se compromete la seguridad de la población civil, tanto, que en El Bagre se han reportado cierre de por lo menos cinco instituciones educativas y de varios establecimientos comerciales. De acuerdo con información preliminar, los padres de familia tuvieron que ir por sus hijos a los colegios incluso antes de que terminara la jornada escolar de este martes 24 de marzo a modo de prevención, y aún se desconoce si podrán o no reactivarse las clases presenciales los días restantes de esta semana.

Saqueos en Caucasia

Caucasia es otro de los municipios -por no decir el más afectado- que padece a diario las consecuencias del paro minero. En videos publicados en redes sociales se puede observar cómo uno de los supermercados de una reconocida franquicia queda completamente saqueado. En las imágenes se evidencian cajas registradoras destruidas, productos en el suelo y hasta botellas de agua reventadas, como si una estampida de animales hubiera pasado por el lugar.