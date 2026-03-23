Disturbios en Caucasia por intento de los mineros de volver a bloquear la vía a la Costa

Después de que la vía a la Costa estuvo abierta por primera vez en una semana, las autoridades tenían previsto que esta no la iban a volver a dejar cerrar. Y así lo cumplieron, puesto que el plan de los mineros era volver a bloquear el paso y para que esto no ocurriera intervino la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (Undmo). Esto provocó desmanes en este corredor.
Sobre las 5:30 de la tarde de este lunes festivo, cuando los manifestantes ya se estaban acomodando para restringir el tránsito vehicular por dos horas, este grupo de la Policía Antioquia intervino para no dejarlos bloquear la vía. Esto ocasionó los disturbios que, igual, imposibilitaron el tránsito de los automotores.