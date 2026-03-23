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Disturbios en Caucasia por intento de los mineros de volver a bloquear la vía a la Costa

La vía estuvo abierta hasta las 6:00 de la tarde sin inconvenientes, pero cuando los mineros iban a intentar cerrarla, de inmediato intervino la Undmo (antes Esmad) para evitarlo. Quemaron dos carros y se caen los acuerdos.

  • La Undmo tuvo que intervenir para que los mineros no volvieran a bloquear la vía a la Costa, en Caucasia, durante la operación retorno. FOTO: CORTESÍA LA NOTICIA.COM
    La Undmo tuvo que intervenir para que los mineros no volvieran a bloquear la vía a la Costa, en Caucasia, durante la operación retorno. FOTO: CORTESÍA LA NOTICIA.COM
Santiago Olivares Tobón
Santiago Olivares Tobón

Metro

hace 2 horas
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Después de que la vía a la Costa estuvo abierta por primera vez en una semana, las autoridades tenían previsto que esta no la iban a volver a dejar cerrar. Y así lo cumplieron, puesto que el plan de los mineros era volver a bloquear el paso y para que esto no ocurriera intervino la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (Undmo). Esto provocó desmanes en este corredor.

Sobre las 5:30 de la tarde de este lunes festivo, cuando los manifestantes ya se estaban acomodando para restringir el tránsito vehicular por dos horas, este grupo de la Policía Antioquia intervino para no dejarlos bloquear la vía. Esto ocasionó los disturbios que, igual, imposibilitaron el tránsito de los automotores.

En medio de estos desmanes, los manifestantes quemaron dos carros de personas que estaban circulando por la zona donde se estaban presentando los enfrentamientos entre los mineros y la fuerza pública dispuesta para retomar la movilidad en la zona.

Entérese: Gobernación denuncia intimidaciones a ambulancias y quema de vehículos por paro minero en Antioquia

Desde la Mesa Minera, que está liderando estas manifestaciones, señalaron que el procedimiento de la Undmo incumple los acuerdos que se tenían previstos desde hace varios días con el fin de permitir la circulación durante la operación retorno.

“En el marco de la mesa de negociación se establecieron acuerdos claros entre el Gobierno Nacional y la Mesa Minera, con la participación de múltiples entidades del orden nacional, territorial y organismos de control. Estos compromisos han sido incumplidos por parte del Gobierno Nacional”, señalaron en un comunicado.

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En ese orden de ideas, los mineros aseguraron que todos los acuerdos establecidos con el viceministro de Defensa, representante del Gobierno Nacional, perderían toda validez por parte de los manifestantes, quienes aseguraron que continuarán con las protestas hasta que haya acuerdos.

“Declaramos que los acuerdos con el Viceministerio de Defensa quedan sin efecto debido a su incumplimiento. Hacemos un llamado a toda la comunidad minera a mantenerse organizada y a asumir un rol activo frente a la situación”, expresaron en el pronunciamiento.

Esta situación se presenta en medio de una negociación que comenzó el pasado jueves y en el que hubo inconvenientes con dos de los puntos clave: la no realización de más operativos por parte de la fuerza pública contra ellos y los protocolos de formalización.

Así las cosas, lo más factible es que haya un noveno día de manifestaciones por parte de los mineros, lo que ya viene golpeando la economía del Bajo Cauca antioqueño y de los transportadores que usan este corredor.

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