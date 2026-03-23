Disturbios en Caucasia por intento de los mineros de volver a bloquear la vía a la Costa

Después de que la vía a la Costa estuvo abierta por primera vez en una semana, las autoridades tenían previsto que esta no la iban a volver a dejar cerrar. Y así lo cumplieron, puesto que el plan de los mineros era volver a bloquear el paso y para que esto no ocurriera intervino la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (Undmo). Esto provocó desmanes en este corredor. Sobre las 5:30 de la tarde de este lunes festivo, cuando los manifestantes ya se estaban acomodando para restringir el tránsito vehicular por dos horas, este grupo de la Policía Antioquia intervino para no dejarlos bloquear la vía. Esto ocasionó los disturbios que, igual, imposibilitaron el tránsito de los automotores.

En medio de estos desmanes, los manifestantes quemaron dos carros de personas que estaban circulando por la zona donde se estaban presentando los enfrentamientos entre los mineros y la fuerza pública dispuesta para retomar la movilidad en la zona. Entérese: Gobernación denuncia intimidaciones a ambulancias y quema de vehículos por paro minero en Antioquia Desde la Mesa Minera, que está liderando estas manifestaciones, señalaron que el procedimiento de la Undmo incumple los acuerdos que se tenían previstos desde hace varios días con el fin de permitir la circulación durante la operación retorno.

“En el marco de la mesa de negociación se establecieron acuerdos claros entre el Gobierno Nacional y la Mesa Minera, con la participación de múltiples entidades del orden nacional, territorial y organismos de control. Estos compromisos han sido incumplidos por parte del Gobierno Nacional”, señalaron en un comunicado. Le puede interesar: Paro minero: quemaron una embarcación y negociaciones para levantarlo no llegan a buen puerto En ese orden de ideas, los mineros aseguraron que todos los acuerdos establecidos con el viceministro de Defensa, representante del Gobierno Nacional, perderían toda validez por parte de los manifestantes, quienes aseguraron que continuarán con las protestas hasta que haya acuerdos. “Declaramos que los acuerdos con el Viceministerio de Defensa quedan sin efecto debido a su incumplimiento. Hacemos un llamado a toda la comunidad minera a mantenerse organizada y a asumir un rol activo frente a la situación”, expresaron en el pronunciamiento.