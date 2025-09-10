¿Sabía que el parque de Sabaneta es de la iglesia y no del Municipio? A finales de 2026 o principios de 2027 estará la nueva plaza

Parece increíble pero el parque de Sabaneta, donde se convocan tantos feligreses antes y después de orarle a María Auxiliadora, no es del Municipio sino de la parroquia y esa es una limitante para invertir recursos públicos allí. Por esta razón, la Alcaldía presentó los avances para la construcción de un parque que se integraría con el actual espacio que funge como tal.

Con ese propósito, la administración acaba de firmar un convenio a través del cual el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA) aporta casi $25.000 millones de pesos para realizar este proyecto, que se denomina Plaza Central Inteligente.

“Será un punto de encuentro para las familias, artistas y deportistas. Un pulmón verde donde convivirán la cultura, el esparcimiento y la innovación”, dijo el alcalde Alder Cruz, quien calificó la obra como la iniciativa más ambiciosa en la historia local por proveer a Sabaneta de espacio público, con los 11.941 metros cuadrados que entregará para el disfrute efectivo de los habitantes.

“Lo que se busca entonces incluso en los lineamientos del Plan de Desarrollo es incrementar el índice de espacio público efectivo y construir un parque que sea realmente del municipio”, apuntó por su parte la secretaria de Infraestructura, Isabel Díaz.

La funcionaria detalló que el diseño contempla una especie de media torta o escenario para conciertos, eventos culturales y ferias; un museo que contenga elementos ligados con el legado histórico de la ciudad y burbujas comerciales; todo en medio de una arborización abundante y un mobiliario que les dé comodidad a los usuarios.

También habrá un parque infantil, zonas de lectura y arte, áreas de descanso, espacios dedicados a la actividad física y el deporte al aire libre, más una zona de coworking.