Hombre fue asesinado por su hijo durante riña en La Ceja, Antioquia

Mauricio Rúa Posada, de 46 años, fue atacado por su hijo, Arley Mauricio Rúa Foronda, durante una disputa que tuvieron, en la que el joven, lo apuñaló dentro de su propia casa ubicada en el barrio Mobilia, en el municipio de La Ceja.

Según informó la madre, la riña habría escalado a un nivel en el que el joven atacó brutalmente a su padre, dejándole varias heridas en el cuerpo. Una vez cometido el crimen, Rúa Foronda habría huido del lugar.

El reporte de las autoridades detalla que el padre se trasladó en un taxi por sus propios medios e ingresó al hospital local, falleciendo al poco tiempo debido a la gravedad de sus heridas. Por el momento, las autoridades se encuentran investigando la escena del crimen y recolectando información para dar con el paradero del joven.

