Cuatro años después de haber sido denunciado, la Procuraduría formuló cargos contra profesor de la UdeA por acoso sexual

La Procuraduría General de la Nación notificó esta semana la formulación de pliego de cargos contra un profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Antioquia (UdeA), señalado de cometer presuntos abusos sexuales contra varias estudiantes. Esta decisión se produce tras años de dilaciones administrativas y luego de una orden directa de la Corte Constitucional para destrabar el proceso.
El anuncio fue oficializado por el procurador delegado para los Derechos Humanos, el exministro Néstor Osuna, quien confirmó que la medida disciplinaria responde a las quejas presentadas por las alumnas, quienes sostuvieron sus denuncias a pesar de las dificultades institucionales. “Ellas muy valientes pusieron la queja, tramitaron con dificultades el proceso y bueno, ya vamos en pliego de cargos”, afirmó el funcionario.