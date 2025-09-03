En video | Pelea entre vecinos en La Ceja (Antioquia) dejó a tres heridos con arma traumática

Un grave caso de intolerancia se presentó en las últimas horas un conjunto residencial en el municipio de La Ceja. Una discusión entre vecinos escaló a un ataque con arma traumática, dejando a tres personas heridas, entre ellas una mujer. El presunto agresor, un hombre señalado por la comunidad de constantes altercados, fue detenido y las víctimas se recuperan en un centro asistencial.

El incidente ocurrió cuando el hombre increpó a un grupo de vecinos que paseaban a sus perros. En medio de la confrontación, el agresor sacó el arma traumática y disparó primero contra una mujer, hiriéndola, y luego contra otros dos hombres.

Una de las víctimas sufrió heridas graves en el pecho y otras extremidades, mientras que la tercera persona herida fue el esposo de la mujer lesionada. De acuerdo con los denunciantes, la esposa del presunto agresor también participó en la agresión, rociando gas pimienta para impedir que fuera reducido.