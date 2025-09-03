x

En video | Pelea entre vecinos en La Ceja (Antioquia) dejó a tres heridos con arma traumática

Una de las víctimas sufrió heridas graves en el pecho y otras extremidades.

  • En video quedó registrado como un hombre acciona un arma traumática en contra de sus vecinos. FOTO: CAPTURA DE VIDEO
    En video quedó registrado como un hombre acciona un arma traumática en contra de sus vecinos. FOTO: CAPTURA DE VIDEO
El Colombiano
El Colombiano
hace 10 horas
bookmark

Un grave caso de intolerancia se presentó en las últimas horas un conjunto residencial en el municipio de La Ceja. Una discusión entre vecinos escaló a un ataque con arma traumática, dejando a tres personas heridas, entre ellas una mujer. El presunto agresor, un hombre señalado por la comunidad de constantes altercados, fue detenido y las víctimas se recuperan en un centro asistencial.

Entérese: En un acto cívico en un colegio de Medellín asesinaron a machete a un joven de 22 años

El incidente ocurrió cuando el hombre increpó a un grupo de vecinos que paseaban a sus perros. En medio de la confrontación, el agresor sacó el arma traumática y disparó primero contra una mujer, hiriéndola, y luego contra otros dos hombres.

Una de las víctimas sufrió heridas graves en el pecho y otras extremidades, mientras que la tercera persona herida fue el esposo de la mujer lesionada. De acuerdo con los denunciantes, la esposa del presunto agresor también participó en la agresión, rociando gas pimienta para impedir que fuera reducido.

Según testimonios de las víctimas, el presunto agresor venía generando problemas desde hace varios meses, increpando y amenazando a residentes del sector. En repetidas ocasiones, había asegurado pertenecer a un grupo delincuencial de Medellín conocido como “El Mesa”. Varias denuncias por confrontaciones anteriores ya habían sido instauradas ante la Fiscalía 41 de Rionegro.

Las víctimas se encuentran recuperándose de sus heridas y han manifestado su intención de acudir a la Sijín y a la Fiscalía para asegurar que el caso no quede en la impunidad, haciendo referencia a un caso similar en Rionegro, donde el agresor quedó libre.

Siga leyendo: Asesinaron a paseador de perros en Rionegro, Antioquia, y su señalado homicida quedó libre: gobernador pide su recaptura

La Administración Municipal de La Ceja, a través de la Secretaría de Gobierno, ha rechazado de manera categórica estos actos de violencia, haciendo un llamado a la ciudadanía para que los conflictos se resuelvan a través del diálogo y los mecanismos institucionales. Las autoridades locales han confirmado que se ha hecho un seguimiento detallado al caso y se espera que la Fiscalía avance en el proceso judicial contra el presunto agresor para que se impongan las sanciones correspondientes a la ley y evitar que estos hechos pongan en riesgo la vida de las personas.

