Asesinaron a paseador de perros en Rionegro, Antioquia, y su señalado homicida quedó libre: gobernador pide su recaptura

El homicidio de un paseador de perros en el barrio San Bartolo, de Rionegro, ha generado toda clase de polémicas, no solo por el crimen en sí, sino porque el señalado homicida, capturado instantes después de los hechos, fue dejado en libertad por un juez. Ante esto, tanto el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, como el alcalde de este municipio del Oriente antioqueño, Jorge Rivas, exigieron con su recaptura en el menor tiempo posible. El crimen de Jaime Esteban Rendón Rincón, de 37 años, se registró el pasado viernes en este barrio de la comuna 2 (San Antonio de Pereira), territorio que en antaño fue un corregimiento, en medio de una discusión con Jesús Darío Aguirre Bustamante, de 62 años, porque uno de los perros que paseaba se metió al jardín del adulto mayor.

En medio del cruce verbal, a Rendón Rincón le propinaron seis disparos con una pistola, heridas que le ocasionaron la muerte antes de ser atendido en un centro asistencial de este municipio del Oriente antioqueño, cuando el fallecido estaba correteando a un perro salchicha en la jardinera del presunto victimario. De acuerdo con los testigos del crimen, “el señor salió y comenzó a dispararle. Jaime se giró para salir corriendo y el señor siguió disparando. Cayó sobre la reja; los vecinos llegaron y el señor lo único que decía era ‘fue en defensa propia’, mientras los demás le gritaban que por qué no le disparó en los pies. Después, el hombre entró y cerró la puerta”. Entérese: Masacre en La Unión (Antioquia): investigan si tiene relación con homicidio en otra zona del municipio En medio de la presión social ejercida tras el crimen, Aguirre Bustamante se entregó a las autoridades y puso a disposición su arma de fuego para colaborar con el proceso. Sin embargo, después de ser trasladado a la Estación de Policía de Rionegro y ser presentado ante el juez de control de garantías, le otorgaron la libertad bajo el argumento de que no lo capturaron en flagrancia.

Esta situación provocó que el gobernador de Antioquia se pronunciara inicialmente contra la muerte de Rendón Rincón, quien además de pasear perros trabajaba como funcionario en la Alcaldía de Rionegro. Le puede interesar: Las cuatro víctimas de la masacre en La Unión al parecer provenían de Bello A través de sus redes sociales, el mandatario departamental manifestó: “He sido informado que el asesino del joven paseador de perros en Rionegro está libre. Pido respetuosamente a la Fiscalía solicitar orden de captura contra el homicida, quien reconoció el delito y se entregó a la Policía”.

Acto seguido, el alcalde de Rionegro también se pronunció en el mismo sentido y señaló que “no podemos permitir que actos de esta gravedad queden en la impunidad. Este no es solo un clamor de su familia, es el clamor de todo un municipio que rechaza de forma enérgica cualquier acto que atente contra la vida y la sana convivencia”.