Petro y Fico se enfrentan por tarifas de energía y damnificados, ¿quién tiene la razón?

La controversia comenzó por la decisión de la Cancillería de rechazar ayuda humanitaria internacional ofrecida por Estados Unidos para atender a los damnificados por las lluvias en el país.
El Gobierno sostuvo que puede manejar la emergencia con recursos propios y que solo acudirá a cooperación externa si la atención se ve desbordada. Ese hecho detonó un cruce político que terminó trasladándose al debate estructural sobre las tarifas de energía.
En la red social X, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, escribió: “Absurdo. Un gobierno nacional que rechaza ayuda internacional para los damnificados en Córdoba. Les gusta ver sufrir a la gente. Indigna. Ya nada sorprende”.