Así es la planta de EPM que cada día convierte 1.000 toneladas de escombros en materiales para obras

En Girardota —norte del Valle de Aburrá— está la planta de Reciclados Industriales de Colombia (RIC), firma que hace parte del Fondo Ventures de EPM. Lo que se hace allí es transformar los residuos de construcción y demolición en materiales granulares para nuevos proyectos de infraestructura en el área metropolitana, tales como vías y parques, entre otros. Es decir: lo sobrante de una obra vuelve a incorporarse a otra y así sucesivamente, evitando que todo lo que muchos consideran “desperdicio” termine en rellenos sanitarios, quebradas, embalses y hasta en el mismo espacio público de la región. Lea más: ¿Tiene niños y vive en Manrique? EPM inauguró un parque infantil hecho con materiales reciclables Este proyecto que adelanta EPM hace ya algunos años hace parte de su programa de economía circular, que busca el aprovechamiento de cada material y la reincorporación del mismo a un ciclo productivo que, en vez de caducar, se renueva con cada uno de estos procesos.

Paso a paso de la transformación

En Colombia, los residuos de construcción representan aproximadamente el 40% de los residuos sólidos y superan los 22 millones de toneladas al año, cifras que motivan aún más a diferentes entidades, entre ellas EPM, a hacer una mejor gestión del material sobrante de las obras ejecutadas. En el caso del Valle de Aburrá, al día, se generan entre 15.000 y 18.000 toneladas de residuos de construcción, de las cuales, en la planta de Girardota se transforman y aprovechan unas 1.000 toneladas cada día. Una vez llega todo el material a la planta ubicada en el norte metropolitano, primero se le hace una inspección para determinar qué tipo de material es y si cumple o no con los estándares que permitan su transformación.

Luego se hace una clasificación técnica en tres tipos de materias primas: concretos, composterías y asfaltos, con el fin de que no se mezcle uno con otro y se estropee todo el proceso de aprovechamiento. Como tercer paso está la trituración y el procesamiento mecánico, que es lo que permite el cuarto proceso y quizá uno de los más importantes: la producción de los agregados reciclados como bases, subbases, fresado, triturados y arenas. Una vez se obtiene este producto, debe pasar por un control de calidad donde se hace una verificación para saber si cumple o no con los estándares de ingeniería; si supera exitosamente todo el filtro, el material se puede reincorporar en obras de infraestructura. “Para esta empresa, el activo principal es la naturaleza, ya no hablamos de la sostenibilidad sino que vemos la naturaleza como ese corazón que tenemos que cuidar, y desde la ingeniería le estamos apostando a ser amigables con el medio ambiente”, dijo Marco Urrego, líder de producción y calidad de la planta RIC.

EPM y la economía circular