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Westcol canceló la entrevista a Paloma Valencia, pero hablará con Abelardo de la Espriella el próximo sábado

Westcol entrevistará a Abelardo de la Espriella el sábado, un día antes de las elecciones, y canceló el stream con Paloma Valencia previsto para el jueves. Iván Cepeda habría pospuesto su participación para después de la primera vuelta.

  • Westcol entrevistará a Abelardo de la Espriella un día antes de las elecciones y cancela stream con Paloma Valencia. Foto: Camilo Suárez, Manuel Saldarriaga, Getty y redes sociales @westcol
    Westcol entrevistará a Abelardo de la Espriella un día antes de las elecciones y cancela stream con Paloma Valencia. Foto: Camilo Suárez, Manuel Saldarriaga, Getty y redes sociales @westcol
Saray González Toro
Saray González Toro
hace 2 horas
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El influenciador colombiano Westcol ha transformado su canal en Kick en un espacio de conversación política en plena campaña presidencial tras entrevistar al presidente Gustavo Petro y el expresidente Álvaro Uribe Vélez, con transmisiones que alcanzaron audiencias masivas y se ubicaron entre los eventos digitales más vistos en el país.

En medio de ese impacto, Westcol anunció que ahora tendrá una entrevista con el candidato presidencial Abelardo De la Espriella, programada para el próximo sábado 30 de mayo, apenas un día antes de que se abran las urnas en Colombia. La cercanía del stream con la jornada electoral ha generado discusión sobre la influencia de estos espacios en la recta final de la campaña.

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Westcol había explicado su intención inicial de organizar conversaciones con varios candidatos. “Entonces ahorita nosotros íbamos a hacer un stream con los candidatos potenciales a la presidencia. Habíamos hablado de eso, ¿no?”, afirmó en una transmisión reciente, en la que detalló cómo se estructuró el proyecto.

En ese mismo relato, el streamer explicó que uno de los aspirantes, el candidato Iván Cepeda decidió no participar en esta primera etapa. “Uno de los que no quiso, en realidad no era que no quería, sino que dijo, en segunda vuelta es mi stream. Esa fue la propuesta de él”, dijo Westcol, antes de confirmar que otros candidatos sí aceptaron la invitación inicial antes de las elecciones. “Los otros dos aceptaron en esta primera vuelta. ¿Quiénes eran los otros dos? Abelardo y Paloma”, agregó, dejando claro el esquema inicial de las conversaciones previstas antes de los cambios de agenda.

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El creador de contenido también justificó la rapidez con la que se estaban ajustando las transmisiones debido al contexto electoral. “Estábamos cuadrando todo (...) al final estamos hablando de los tres candidatos potenciales a nuestra presidencia y está todo muy encima, entonces obviamente yo dije, es una oportunidad grande, la gente también se va a enterar de muchas cosas, estamos a poco tiempo de votar”, añadió.

Sin embargo, la programación sufrió cambios. Westcol confirmó este miércoles 26 de mayo por medio de un streaming en Kick, la cancelación del stream con Paloma Valencia, que estaba previsto inicialmente para el jueves 28 de mayo. “Así que el stream que iba a hacerse el jueves ya no se va a hacer. Perdón, repito nuevamente, solo que también la vuelta está muy reciente, weón, ¿sí me entiendes?”, dijo en su transmisión.

En su explicación, el streamer hizo referencia a su decisión de no continuar con esa conversación en ese momento por razones externas a la candidata, hizo referencia al creador de contenido Yeferson Cossio que estaría involucrado en la campaña de Paloma Valencia en medio de críticas a dinámicas de promoción digital que, según dijo, no comparte.

“Presuntamente han hecho muchas cosas, con las que yo no estoy de acuerdo. Pirámides, promoción de criptomonedas, métele 5 mil que te gana 5 millones, cosas así”, expresó durante la transmisión de esta tarde, en la que también reiteró su distancia con ese tipo de prácticas. “Todo eso está muy reciente, bro, y no quiero que me metan en esa colada. Nosotros venimos trabajando mucho hace mucho tiempo, para estar tranquilitos”, afirmó.

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Igual yo hice un stream con Uribe, Uribe se expresó, habló, dio todo su apoyo en todo el stream a Paloma, no hay ningún problema obviamente con Paloma, ni con ningún candidato, esto ya es por algo externo”, concluyó.

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