Izaron vigas del puente de la vía al aeropuerto José María Córdova que estuvo parado durante cuatro años

Una de las obras clave de la doble calzada Tablazo-Llanogrande, de la vía al aeropuerto José María Córdova, fue destrabada después de cuatro años. Se trata del puente vehicular que se hará sobre este corredor y que pasará sobre el río Negro. Sus vigas estaban guardadas durante este tiempo, a la espera de que se reiniciaran los trabajos.
Los trabajos de la doble calzada El Tablazo-Llanogrande fueron realizados por personal de la concesión vial Devimed, que con la maquinaria y el personal necesario trasladaron las cuatro vigas, de 30 toneladas cada una, se pudieron instalar, luego de solucionar un inconveniente predial que había con una propiedad en la zona.