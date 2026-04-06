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Izaron vigas del puente de la vía al aeropuerto José María Córdova que estuvo parado durante cuatro años

El puente de la doble calzada Tablazo-Llanogrande fue construido luego de cuatro años. Se espera que en dos meses esté culminada toda la obra.

  • Cada una de estas vigas estaban acopiadas hace cuatro años, pero la semana pasada finalmente fueron instaladas para la estructura que facilitará el tránsito de 16.700 vehículos. FOTO: CORTESÍA DEVIMED
    Cada una de estas vigas estaban acopiadas hace cuatro años, pero la semana pasada finalmente fueron instaladas para la estructura que facilitará el tránsito de 16.700 vehículos. FOTO: CORTESÍA DEVIMED
Santiago Olivares Tobón
Santiago Olivares Tobón

Metro

hace 2 horas
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Una de las obras clave de la doble calzada Tablazo-Llanogrande, de la vía al aeropuerto José María Córdova, fue destrabada después de cuatro años. Se trata del puente vehicular que se hará sobre este corredor y que pasará sobre el río Negro. Sus vigas estaban guardadas durante este tiempo, a la espera de que se reiniciaran los trabajos.

Los trabajos de la doble calzada El Tablazo-Llanogrande fueron realizados por personal de la concesión vial Devimed, que con la maquinaria y el personal necesario trasladaron las cuatro vigas, de 30 toneladas cada una, se pudieron instalar, luego de solucionar un inconveniente predial que había con una propiedad en la zona.

“Una vez terminado el terraplén norte y el puente, lo que falta es terminar algunas obras de drenaje, para lo cual se requieren algunas cámaras de inspección y cajas, debido a las tuberías que pasan por acá. Esperamos que para finales de mayo, principios de junio, esté el puente habilitado para el tránsito vehicular”, dijo Germán Vélez, gerente de Devimed.

Entérese: El nudo que tiene frenado puente en vía al aeropuerto

Para poder adquirir el predio en cuestión, que impedía el desarrollo de esta obra, fue clave la intervención de la Alcaldía de Rionegro, que logró destrabar todos los inconvenientes relacionados con la compra de la propiedad en cuestión, algo que se logró en días pasados y que permitió continuar con este proyecto.

Para el montaje de estas vigas se utilizaron unas camabajas y con una grúa de gran tamaño para ubicarlas sobre los estribos ubicados en ambos costados del río Negro. Uno de estos estaba construido hace cuatro años y el otro apenas se pudo hacer cuando desde la Alcaldía de Rionegro se logró la entrega del predio.

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Jhon Jairo Otálvaro, director de operaciones de Devimed, explicó: “Hoy estamos haciendo el levantamiento de las vigas sobre el río Negro, en el sector conocido como Vizcaya. Las vigas estuvieron acopiadas durante 4 años”.

Este puente tiene una extensión de 20 metros de longitud y es de doble calzada, en un tramo al cual le faltan 320 metros de longitud para dar por finalizada la doble calzada, un corredor clave para la movilidad en crecimiento de este municipio del Oriente antioqueño.

Esta sería la última etapa para poder finalizar esta doble calzada, antes de la culminación del contrato por parte de la concesión vial, el cual está previsto para julio de este año.

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