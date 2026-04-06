Izaron vigas del puente de la vía al aeropuerto José María Córdova que estuvo parado durante cuatro años

Los trabajos de la doble calzada El Tablazo-Llanogrande fueron realizados por personal de la concesión vial Devimed, que con la maquinaria y el personal necesario trasladaron las cuatro vigas, de 30 toneladas cada una, se pudieron instalar, luego de solucionar un inconveniente predial que había con una propiedad en la zona.

Una de las obras clave de la doble calzada Tablazo-Llanogrande, de la vía al aeropuerto José María Córdova, fue destrabada después de cuatro años. Se trata del puente vehicular que se hará sobre este corredor y que pasará sobre el río Negro. Sus vigas estaban guardadas durante este tiempo, a la espera de que se reiniciaran los trabajos.

“Una vez terminado el terraplén norte y el puente, lo que falta es terminar algunas obras de drenaje, para lo cual se requieren algunas cámaras de inspección y cajas, debido a las tuberías que pasan por acá. Esperamos que para finales de mayo, principios de junio, esté el puente habilitado para el tránsito vehicular”, dijo Germán Vélez, gerente de Devimed.

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Para poder adquirir el predio en cuestión, que impedía el desarrollo de esta obra, fue clave la intervención de la Alcaldía de Rionegro, que logró destrabar todos los inconvenientes relacionados con la compra de la propiedad en cuestión, algo que se logró en días pasados y que permitió continuar con este proyecto.

Para el montaje de estas vigas se utilizaron unas camabajas y con una grúa de gran tamaño para ubicarlas sobre los estribos ubicados en ambos costados del río Negro. Uno de estos estaba construido hace cuatro años y el otro apenas se pudo hacer cuando desde la Alcaldía de Rionegro se logró la entrega del predio.

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Jhon Jairo Otálvaro, director de operaciones de Devimed, explicó: “Hoy estamos haciendo el levantamiento de las vigas sobre el río Negro, en el sector conocido como Vizcaya. Las vigas estuvieron acopiadas durante 4 años”.