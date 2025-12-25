¿Por qué la licitación para pavimentar carreteras en Antioquia generó debate?

Este año, Antioquia fue el epicentro del contrato de pavimentación de vías más grande del país. Por primera vez en la historia, el departamento quiere invertir la balanza y hacer que los kilómetros de carreteras pavimentados sean más que los destapados.
Pese a que la noticia ha sido celebrada por municipios de todo del departamento, el megaproyecto también generó dudas entre expertos del gremio constructor, por la forma en que se adelantó.
La crítica más sensible vino de la seccional Antioquia de la Cámara Colombiana de la Infraestructura, desde donde su director ejecutivo, José Fernando Villegas, cuestionó que los contratos de interventoría se estuvieran realizando a través de una entidad descentralizada de la Gobernación.