¿Por qué la licitación para pavimentar carreteras en Antioquia generó debate?

Este año, Antioquia fue el epicentro del contrato de pavimentación de vías más grande del país. Por primera vez en la historia, el departamento quiere invertir la balanza y hacer que los kilómetros de carreteras pavimentados sean más que los destapados. Pese a que la noticia ha sido celebrada por municipios de todo del departamento, el megaproyecto también generó dudas entre expertos del gremio constructor, por la forma en que se adelantó. Le puede interesar: Se cayó el contrato de $78.000 millones del intercambio vial de Fábricas Unidas en Itagüí La crítica más sensible vino de la seccional Antioquia de la Cámara Colombiana de la Infraestructura, desde donde su director ejecutivo, José Fernando Villegas, cuestionó que los contratos de interventoría se estuvieran realizando a través de una entidad descentralizada de la Gobernación.

A juicio del líder gremial, dicha modalidad acarrearía el riesgo de que se firmaran contratos sin transparencia y presuntamente haciéndole el quite a la Ley 80 de 1993, la norma más importante para garantizar la rectitud de los contratos públicos. “La Cámara Colombiana de Infraestructura ha encontrado que la empresa Rentan viene adelantando unos procesos de contratación, particularmente de interventorías, con una escasa participación de oferentes. Hacemos un llamado para que estos procesos los saque directamente la Secretaría de Infraestructura bajo Ley 80, cumpliendo el estatuto general de contratación pública. Este sistema nos da más tranquilidad, da más transparencia y permite que haya más oferentes”, dijo Villegas. Siga leyendo: Antioquia lanza millonaria licitación para pavimentar más de 600 km de vías: estos serán los 46 municipios beneficiados Ante estos planteamientos, el secretario de Infraestructura de Antioquia, Luis Horacio Gallón, argumentó que dicha modalidad contractual se habría empleado para hacer más estrictos los controles a las empresas que realizarán las interventorías, al tiempo que sostuvo que en las convocatorias de Rentan hubo por lo menos 55 proponentes. “Este es el proyecto de infraestructura más importante que se está contratando en el país. Estamos utilizando criterios de alta y mediana complejidad para tener contratistas de peso y supervisores especialistas en estabilización con cemento y cal. No queremos dejar ningún cabo suelto, para que los antioqueños se favorezcan de esta inversión”, dijo el funcionario.

En su alerta pública, la CCI Antioquia señaló que desde mediados de este año viene haciéndole seguimiento a la licitación de vías de la Gobernación, planteando que los contratos de obra pública para ese proyecto no deberían realizarse con invitaciones privadas y a través de la entidad Rentan. Para la organización gremial, dicho mecanismos se prestaba para que los tiempos para presentar ofertas fueran cortos y que en el Secop no se publicara de forma “oportuna” la información para participar de los procesos. La CCI señaló que, luego de esas observaciones, la Secretaría de Infraestructura de Antioquia accedió a apersonarse de la contratación, precisando que en noviembre salió la licitación pública por $735.000 millones para las obras de estabilización vial. Lea además: ¿Quién se hará cargo de los $1,8 billones de vías a la deriva en Antioquia? “Sin embargo, los días 4 y 5 de diciembre, contrario a lo manifestado por la Gobernación, se publicaron cuatro procesos de invitación privada por medio de la empresa Rentan, con el fin de adjudicar las interventorías de cada uno de los lotes del contrato de obra”, añadió la CCI Antioquia, considerando que esas invitaciones seguían presentando “las mismas malas prácticas” alertadas a mediados de este año y pidiendo que los contratos se realizaran a través de la Ley 80 en aras de la transparencia. Sobre dicha modalidad contractual, el secretario Gallón sostuvo que fue escogida para garantizar la vigilancia de los contratos de obra.