Manifestantes del paro minero en el Bajo Cauca levantaron bloqueos por tres horas para agilizar la operación retorno

Los bloqueos en la vía a la Costa Atlántica, a la altura de Caucasia, están suspendidos temporalmente por parte de quienes participan en el Paro Minero, que ya cumple ocho días en el Bajo Cauca antioqueño. Se tomó una medida para facilitar la operación retorno, aunque las protestas siguen. Según las primeras informaciones, los manifestantes y las autoridades habrían llegado a un acuerdo para permitir la circulación de 1:00 a 4:00 de la tarde de todos los vehículos que se movilizan por este corredor y que estaban disfrutando del festivo.

Sin embargo, en la zona hay presencia de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (Undmo), antes conocida como Esmad, para mantener el control en la zona y evitar que se produzcan nuevas obstaculizaciones viales, al menos durante este lunes. Entérese: Paro minero: quemaron una embarcación y negociaciones para levantarlo no llegan a buen puerto Hasta el momento no hay acuerdos definitivos entre el Gobierno Nacional y los mineros, puesto que aún estarían pendientes los dos acuerdos más complejos de esta negociación, los cuales están relacionados con la formalización y que las autoridades no hagan más operativos.

No obstante, la intención de las autoridades pasaría por evitar que se hagan más bloqueos y en caso de que esto ocurra, la Undmo tendría la directriz de intervenir para desobstaculizar el corredor para permitir el paso vehicular. Ante estas versiones, Cristian Hincapié, líder de la mesa minera, señaló que entre los acuerdos pactados para permitir la operación retorno es que a partir de las 4:00 de la tarde van a estar dos horas detenidos y van a dar media hora de circulación. Le puede interesar: Un manifestante resultó herido mientras manipulaba explosivos en paro minero “Esperamos que esto sea respetado y que no vaya a haber intervención de la Undmo. Si esto ocurre, se da por incumplido los acuerdos parciales”, señaló el líder gremial sobre la manifestación que también afecta al sur de Córdoba.