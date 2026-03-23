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Manifestantes del paro minero en el Bajo Cauca levantaron bloqueos por tres horas para agilizar la operación retorno

Inicialmente, los mineros indicaron que la suspensión de los bloqueos no es definitiva y solo serán de 1:00 a 4:00 p.m. Hay presencia del Undmo (antes Esmad).

  • Los mineros están al costado de la carretera, cumpliendo el acuerdo de permitir el paso de vehículos de manera libre por tres horas. FOTO: CORTESÍA
    Los mineros están al costado de la carretera, cumpliendo el acuerdo de permitir el paso de vehículos de manera libre por tres horas. FOTO: CORTESÍA
Santiago Olivares Tobón
Santiago Olivares Tobón

Metro

hace 2 horas
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Los bloqueos en la vía a la Costa Atlántica, a la altura de Caucasia, están suspendidos temporalmente por parte de quienes participan en el Paro Minero, que ya cumple ocho días en el Bajo Cauca antioqueño. Se tomó una medida para facilitar la operación retorno, aunque las protestas siguen.

Según las primeras informaciones, los manifestantes y las autoridades habrían llegado a un acuerdo para permitir la circulación de 1:00 a 4:00 de la tarde de todos los vehículos que se movilizan por este corredor y que estaban disfrutando del festivo.

Sin embargo, en la zona hay presencia de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (Undmo), antes conocida como Esmad, para mantener el control en la zona y evitar que se produzcan nuevas obstaculizaciones viales, al menos durante este lunes.

Entérese: Paro minero: quemaron una embarcación y negociaciones para levantarlo no llegan a buen puerto

Hasta el momento no hay acuerdos definitivos entre el Gobierno Nacional y los mineros, puesto que aún estarían pendientes los dos acuerdos más complejos de esta negociación, los cuales están relacionados con la formalización y que las autoridades no hagan más operativos.

No obstante, la intención de las autoridades pasaría por evitar que se hagan más bloqueos y en caso de que esto ocurra, la Undmo tendría la directriz de intervenir para desobstaculizar el corredor para permitir el paso vehicular.

Ante estas versiones, Cristian Hincapié, líder de la mesa minera, señaló que entre los acuerdos pactados para permitir la operación retorno es que a partir de las 4:00 de la tarde van a estar dos horas detenidos y van a dar media hora de circulación.

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“Esperamos que esto sea respetado y que no vaya a haber intervención de la Undmo. Si esto ocurre, se da por incumplido los acuerdos parciales”, señaló el líder gremial sobre la manifestación que también afecta al sur de Córdoba.

Se espera que paralelamente a estos bloqueos parciales, continúe la negociación entre los mineros y el Ministerio de Defensa para poder buscar consensos en los dos puntos en los que no se ha podido llegar a ningún acuerdo.

Esta manifestación minera, que ya cumple una semana, ha tenido varios puntos álgidos, como la quema de embarcaciones de las empresas mineras formales y hasta daños a ambulancias y otros vehículos que están realizando labores humanitarias en la zona.

Ante estos hechos de orden público, el alcalde de Caucasia, Jhoan Montes Cortés, pidió la urgente intervención de la fuerza pública, argumentando que hay escasez de alimentos en el municipio, así como los problemas de abastecimiento de gas en Nechí.

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