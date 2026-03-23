Manifestantes del paro minero en el Bajo Cauca levantaron bloqueos por tres horas para agilizar la operación retorno

Los bloqueos en la vía a la Costa Atlántica, a la altura de Caucasia, están suspendidos temporalmente por parte de quienes participan en el Paro Minero, que ya cumple ocho días en el Bajo Cauca antioqueño. Se tomó una medida para facilitar la operación retorno, aunque las protestas siguen.
Según las primeras informaciones, los manifestantes y las autoridades habrían llegado a un acuerdo para permitir la circulación de 1:00 a 4:00 de la tarde de todos los vehículos que se movilizan por este corredor y que estaban disfrutando del festivo.