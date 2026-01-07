x

¿Cuánto costará sacar o renovar el pasaporte en 2026 en Antioquia?

El departamento lidera la lista nacional de expedición del documento, superando al Valle del Cauca y Atlántico. Para este 2026, la tarifa del pasaporte ordinario supera los $300.000.

  • Actualmente, la oficina de pasaportes de Antioquia opera con 53 casillas de atención. Fecha de evento: 14/07/2025 Foto: Andrés Camilo Suárez Echeverry
El Colombiano
hace 7 horas
La demanda de pasaportes en Antioquia ha alcanzado cifras históricas, tanto así que ya el departamento es el mayor expedidor del documento en Colombia, por fuera de Bogotá. Factores como el incremento en los flujos migratorios, el turismo de temporada y la incertidumbre política en el país han disparado las solicitudes, llevando a la Gobernación a reforzar su capacidad operativa para evitar el colapso del sistema.

Según el balance más reciente con corte a octubre de 2025, en Antioquia se entregaron 280.795 pasaportes, una cifra que ubica a la región en el primer lugar del escalafón nacional de entes territoriales. En comparación, el Valle del Cauca expidió 203.205 documentos y Atlántico 87.141 en el mismo periodo.

El alto volumen de solicitudes no es fortuito. El anuncio del Gobierno Nacional sobre la no prórroga del contrato con la firma Thomas Greg & Sons —encargada de la impresión de las libretas desde 2007— generó un clima de incertidumbre que motivó a miles de ciudadanos a adelantar el trámite.

Ante este escenario, la administración departamental tuvo que duplicar sus esfuerzos logísticos. La capacidad de atención diaria pasó de 950 a 2.500 citas, gracias a la ampliación de horarios y la habilitación de más módulos de servicio.

“Siguiendo la instrucción del señor gobernador, Dr. Andrés Julián Rendón, hemos trabajado incansablemente para mejorar la experiencia del ciudadano, ampliando nuestros horarios, fortaleciendo la plataforma y llevando el servicio a las subregiones, porque el pasaporte es un trámite que contribuye a internacionalizar al departamento”, afirmó en su momento Alexandra Sánchez, Directora de Pasaportes de Antioquia.

Pero más allá de la logística física, el éxito de estas gobernaciones también se explica por la innovación digital. Gracias a una alianza en ocho departamentos con el Banco de Occidente y Nexura, hoy existe una plataforma electrónica que permite agendar citas en línea, realizar pagos digitales, incluidos corresponsales y datafonos, y hacer seguimiento al trámite en tiempo real.

“Los resultados en departamentos como Antioquia, Atlántico Nariño y Risaralda confirman que la transformación digital es un factor determinante para responder a la alta demanda ciudadana. La tecnología permite ampliar la capacidad de atención, reducir intermediaciones y ofrecer servicios más ágiles, seguros y transparentes, fortaleciendo la confianza de los ciudadanos en las instituciones”, señaló Wiston Carmona, Líder Tecnológico y del Servicio de Pasaportes de Nexura, aliado tecnológico de las gobernaciones en la modernización del servicio de expedición de pasaportes.

Para los ciudadanos que inician el trámite este año en Medellín, es fundamental tener en cuenta el ajuste en los costos, los cuales se componen del valor fijado por la Cancillería (impuesto de timbre nacional) más los impuestos departamentales.

De acuerdo con la información actualizada, el precio del pasaporte ordinario oscila en $308.000, mientras que el pasaporte ejecutivo se encuentra en un rango aproximado de 477.000 a $495.000. Es importante verificar el valor exacto en la Sede Electrónica de la Gobernación al momento de agendar, ya que pueden presentarse ligeras variaciones.

Actualmente, la oficina de pasaportes opera con 53 casillas de atención y ha implementado jornadas continuas, incluyendo los sábados, para descongestionar el servicio y combatir la intermediación de tramitadores.

Las autoridades reiteran que el agendamiento es gratuito y no requiere intermediarios. Además, hacen un llamado urgente a los usuarios para que reclamen su libreta a tiempo. La normativa establece que si el documento no es retirado en un plazo de seis meses, este debe ser devuelto a la Cancillería en Bogotá para su destrucción, lo que obligaría al ciudadano a iniciar el proceso desde cero y pagar nuevamente la tarifa completa.

Preguntas frecuentes sobre el tema:

¿Es necesario pagar por la cita del pasaporte en Antioquia?
No. El agendamiento de citas en la Gobernación de Antioquia es totalmente gratuito. Evite usar intermediarios o tramitadores, ya que la plataforma oficial permite realizar el proceso de forma directa y segura.
¿Dónde se puede pagar el pasaporte en Medellín?
El pago se realiza en dos etapas: una parte en la plataforma electrónica (PSE) o en bancos autorizados como Banco de Occidente, y el segundo pago directamente en la oficina de pasaportes tras la formalización.
¿Cuánto tiempo demora la entrega del pasaporte?
Una vez realizado el trámite presencial y el segundo pago, el documento suele entregarse en un plazo de 24 a 48 horas hábiles en la sede de la Gobernación en Medellín.
