¿Cuánto costará sacar o renovar el pasaporte en 2026 en Antioquia?

La demanda de pasaportes en Antioquia ha alcanzado cifras históricas, tanto así que ya el departamento es el mayor expedidor del documento en Colombia, por fuera de Bogotá. Factores como el incremento en los flujos migratorios, el turismo de temporada y la incertidumbre política en el país han disparado las solicitudes, llevando a la Gobernación a reforzar su capacidad operativa para evitar el colapso del sistema.
Puede leer: Contraloría emite alerta por retrasos y riesgos financieros en el nuevo modelo de pasaportes
Según el balance más reciente con corte a octubre de 2025, en Antioquia se entregaron 280.795 pasaportes, una cifra que ubica a la región en el primer lugar del escalafón nacional de entes territoriales. En comparación, el Valle del Cauca expidió 203.205 documentos y Atlántico 87.141 en el mismo periodo.