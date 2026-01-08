Estas son las series y películas nominadas a los SAG Awards 2026

La 32.ª edición anual de los Premios al Actor, entregados por el Sindicato de Actores de Cine – Federación Estadounidense de Artistas de Radio y Televisión (SAG-AFTRA), reveló la lista de nominados que reúne a algunas de las figuras más influyentes del cine y la televisión, con producciones que dominaron el último año.
La ceremonia se transmitirá en vivo el domingo 1 de marzo de 2026 a través de Netflix, marcando el tercer año consecutivo en que la plataforma de streaming emite el evento.
Entre los nominados de esta edición figuran Michael B. Jordan, Ariana Grande, Jacob Elordi, Jean Smart, Seth Rogen y Jenna Ortega, quienes competirán por el reconocimiento de sus propios colegas.