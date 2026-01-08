Estas son las series y películas nominadas a los SAG Awards 2026

La 32.ª edición anual de los Premios al Actor, entregados por el Sindicato de Actores de Cine – Federación Estadounidense de Artistas de Radio y Televisión (SAG-AFTRA), reveló la lista de nominados que reúne a algunas de las figuras más influyentes del cine y la televisión, con producciones que dominaron el último año. La ceremonia se transmitirá en vivo el domingo 1 de marzo de 2026 a través de Netflix, marcando el tercer año consecutivo en que la plataforma de streaming emite el evento. Entre los nominados de esta edición figuran Michael B. Jordan, Ariana Grande, Jacob Elordi, Jean Smart, Seth Rogen y Jenna Ortega, quienes competirán por el reconocimiento de sus propios colegas.

Los Premios al Actor se distinguen por ser la única ceremonia televisada dedicada exclusivamente a reconocer el trabajo actoral en cine y televisión. Son votados por una membresía de más de 160.000 artistas afiliados a SAG-AFTRA, lo que los convierte en los premios con el mayor numero de votación de la industria. Desde su debut en 1995, la estatuilla conocida como “El Actor” se ha consolidado como uno de los reconocimientos más valorados por intérpretes de todo el mundo. En el cine, títulos comoFrankenstein, Hamnet, Marty Supreme, Una batalla tras otrayPecadores lideran las nominaciones al elenco destacado. En las categorías individuales sobresalen nombres comoTimothée Chalamet, Leonardo DiCaprio, Ethan Hawke, Emma Stone, Jessie Buckley y Kate Hudson.

En televisión, las series dramáticas más reconocidas del año se disputan el premio al mejor elenco, con títulos como The Diplomat, Severance, The White Lotus y The Pitt. Uno de los momentos más esperados de la noche será el homenaje a Harrison Ford, de 83 años, quien recibirá el Premio a la Trayectoria, el máximo reconocimiento de SAG-AFTRA, por su contribución a la industria. Lea también: Adolescencia, The Pitt, The Studio, Sinners y Frankenstein, lo mejor de la TV y el cine según los Critics Choice

Lista completa de las nominaciones a los premios SAG 2026

Nominaciones de películas

Actuación destacada de un elenco en una película Frankenstein Hamnet Marty Supreme Una batalla tras otra Sinners Actuación destacada de una actriz en un papel principal Jessie Buckley, Hamnet Rose Byrne, If I Had Legs I’d Kick You Kate Hudson, Song Sung Blue Chase Infiniti, Una batalla tras otra Emma Stone, Bugonia Actuación destacada de un actor masculino en un papel principal Timothée Chalamet, Marty Supreme Leonardo DiCaprio, Una batalla tras otra Ethan Hawke, Blue Moon Michael B. Jordan, Sinners Jesse Plemons, Bugonia Actuación destacada de una actriz en un papel secundario Odessa A’zion, Marty Supreme Ariana Grande, Wicked: Para siempre Amy Madigan, Weapons Wunmi Mosaku, Sinners Teyana Taylor, Una batalla tras otra Actuación destacada de un actor masculino en un papel secundario Miles Caton, Sinners Benicio del Toro, Una batalla tras otra Jacob Elordi, Frankenstein Paul Mescal, Hamnet Sean Penn, Una batalla tras otra Elenco de especialistas (dobles de riesgo) en una película F1 Frankenstein Misión: Imposible - El ajuste de cuentas final Una batalla tras otra Sinners

Nominaciones de series