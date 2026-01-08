x

Alphabet supera a Apple y se consolida como la segunda empresa más valiosa del mundo impulsada por la IA

Impulsada por el auge de la inteligencia artificial, Alphabet alcanzó una capitalización cercana a US$3,9 billones, superando a Apple por primera vez desde 2019.

  El desempeño de Alphabet refleja cómo la inteligencia artificial está redefiniendo el valor de las grandes tecnológicas. FOTO: GETTY
    El desempeño de Alphabet refleja cómo la inteligencia artificial está redefiniendo el valor de las grandes tecnológicas. FOTO: GETTY
  El modelo Gemini y los chips TPU han sido claves en el repunte bursátil de Alphabet. FOTO: GETTY
    El modelo Gemini y los chips TPU han sido claves en el repunte bursátil de Alphabet. FOTO: GETTY
Johan García Blandón
Johan García Blandón
hace 7 horas
bookmark

Alphabet Inc., la empresa matriz de Google, superó a Apple Inc. y se convirtió en la segunda compañía más valiosa del mundo por capitalización bursátil, un hito que refleja cómo el mercado está premiando a las empresas mejor posicionadas en el desarrollo y adopción de la inteligencia artificial (IA).

Las acciones de Alphabet subieron 2,4% el miércoles, lo que llevó su valoración hasta los US$3,89 billones, por encima de Apple, que cerró la jornada con una capitalización de US$3,85 billones, tras acumular seis días consecutivos de caídas que le restaron cerca del 5% de su valor, equivalente a casi US$200.000 millones. La brecha se amplió aún más el jueves, con Alphabet avanzando 1,1% en la apertura, mientras Apple retrocedía 1,2%.

Se trata de la primera vez desde 2019 que Alphabet supera a Apple en valor de mercado. En lo más alto del ranking se mantiene Nvidia, que continúa como la empresa más valiosa del mundo, con una capitalización cercana a los US$4,6 billones.

Le puede interesar: Apple desplazaría a Samsung: será el mayor fabricante de smartphones, tras una década, gracias al éxito del iPhone 17

El impulso de la inteligencia artificial detrás del ascenso de Alphabet

El modelo Gemini y los chips TPU han sido claves en el repunte bursátil de Alphabet. FOTO: GETTY
El modelo Gemini y los chips TPU han sido claves en el repunte bursátil de Alphabet. FOTO: GETTY

El desempeño reciente de Alphabet ha sido notable. En lo corrido de 2025, sus acciones acumulan una ganancia superior al 65%, convirtiéndose en el título con mejor rendimiento entre las denominadas “Siete Magníficas” del sector tecnológico.

Buena parte de este impulso está asociado a la percepción de que Alphabet cuenta con una posición estratégica privilegiada en inteligencia artificial. Las críticas positivas sobre la versión más reciente de su modelo Gemini ayudaron a disipar los temores del mercado frente a la competencia de compañías como OpenAI. A esto se suma el creciente interés por sus chips de procesamiento tensorial (TPU), vistos por los analistas como un motor clave para el crecimiento futuro de los ingresos.

Según MarketWatch, la capitalización de Alphabet alcanzó de forma intradía los US$3,864 billones, superando por un estrecho margen a Apple. De acuerdo con datos de Dow Jones Market Data, la última vez que Alphabet había superado a la compañía de Cupertino fue el 29 de enero de 2019.

El repunte también se explica por el aumento del 66% en el precio de la acción durante los últimos 12 meses, impulsado por el entusiasmo del mercado frente a los avances de la compañía en IA y la adopción de Gemini en distintos productos.

Lea más: Apple ya piensa en iOS 27: el próximo sistema operativo de iPhone priorizará calidad, no en la novedad

Waymo, chips y alianzas: las otras apuestas que refuerzan su valor

Más allá del buscador y la publicidad digital, Alphabet ha fortalecido su ecosistema con negocios estratégicos. Un análisis citado por MarketWatch destaca que la evolución de Gemini ha reforzado la posición de Google en la carrera por la supremacía en IA. En ese sentido, Nick Jones, analista de BNP Paribas Equity Research, aseguró que “Google podría estar posicionada para convertirse en la plataforma dominante de inteligencia artificial”.

El avance también se refleja en acuerdos clave, como el anuncio de que Alphabet suministrará hasta un millón de procesadores TPU personalizados a Anthropic, mientras Meta Platforms evalúa utilizar estos chips en sus propios centros de datos. Según Gil Luria, analista de D.A. Davidson, si las divisiones de TPU y DeepMind se escindieran, podrían alcanzar una valoración cercana al billón de dólares.

Además, Alphabet controla Waymo, su unidad de vehículos autónomos, que lidera el mercado estadounidense de robotaxis. La compañía busca captar más de US$15.000 millones en una nueva ronda de financiación, con una valoración aspiracional de hasta US$110.000 millones.

En contraste, Apple ha tenido dificultades para convencer a los inversionistas sobre su estrategia en inteligencia artificial, tras aplazar varias funciones relacionadas con IA y ser percibida como rezagada frente a otros gigantes tecnológicos.

Conozca también: Nvidia supera los 5 billones de dólares y es la empresa más valiosa del mundo, gracias a la inteligencia artificial

Aunque Alphabet ya logró superar a Apple y Microsoft, alcanzar a Nvidia sigue siendo un reto mayor. El fabricante de chips cerró recientemente con una capitalización cercana a los US$4,55 billones, alrededor de 18% por encima del valor de Alphabet.

