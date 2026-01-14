Primer crimen del año enciende las alarmas en Concordia: una pareja fue asesinada cuando se dirigía a su vivienda

Las autoridades investigan el doble homicidio de una mujer y su pareja ocurrido en el municipio de Concordia, en el suroeste antioqueño, cuyos cuerpos fueron hallados en el sector Los Nogales, una zona limítrofe entre el área urbana y rural de la población.

De acuerdo con la Alcaldía de Concordia, las víctimas fueron identificadas como Javier de Jesús Palacios y Liliana María Jiménez, una pareja joven que residía en el barrio Salazar y que, al parecer, se dirigía hacia su vivienda cuando ocurrieron los hechos.

“Este doble homicidio obedece, según las indagaciones preliminares de la fuerza pública, al control territorial por plazas de vicio. Son hechos que están siendo materia de investigación por parte de los organismos judiciales”, señaló Alexandra María Herrera, alcaldesa de Concordia.

La alcaldesa explicó que el crimen fue cometido con arma blanca, un hecho que llamó la atención de las autoridades, debido a que la mayoría de homicidios registrados en el municipio en 2025 fueron cometidos con arma de fuego.

La funcionaria aclaró que, aunque en Concordia existen antecedentes de presencia de estructuras dedicadas al microtráfico, no se puede atribuir el hecho a un grupo armado específico, y reiteró que será la Fiscalía la encargada de establecer responsabilidades.

“Nosotros tenemos dos sectores que son muy críticos. El Salazar es uno de ellos con todo el tema de venta de estupefacientes. Entonces, yo no me atrevería a decir que son grupos armados porque en estos municipios operan diferentes grupos destinados a la venta de estupefacientes”, agregó la mandataria de Concordia.

En 2024 casi 30 personas fueron asesinadas en Concordia, en 2025 el municipio cerró con 17 casos y este doble crimen correspondería a los dos primeros hechos violentos del 2026.