“Seré presidente-comandante para destruir a los criminales”: Juan Carlos Pinzón

En esta entrevista, el precandidato presidencial Juan Carlos Pinzón —exministro de Defensa del primer gobierno de Juan Manuel Santos— habló del atentado que se fraguó en contra del gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, y contra el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez; cuestionó la política de “paz total” del Gobierno, planteó un fortalecimiento tecnológico de las Fuerzas Armadas —incluyendo unidades especializadas en drones— y presentó su estrategia económica basada en reducción del gasto, fusión de ministerios, impulso a la inversión privada y aumento de la producción minero-energética. También expuso propuestas en salud, vivienda, educación y crédito para pequeños empresarios. Pinzón —quien ha recorrido Colombia en las últimas semanas por toda la ruralidad difícil— se ha encargado de dejar claro ante el país que es el único candidato que hizo parte del gobierno de Álvaro Uribe Vélez, por lo que cree que es el único que es capaz de devolver a Colombia a los caminos de la seguridad.

Ayer se conoció que había un plan para atender en contra de Julián Andrés Rendón y Federico Gutiérrez, gobernador de Antioquia y alcalde de Medellín, respectivamente, en una visita que tenían planeada a Hidroituango...

“Muy grave. El gobernador Andrés Julián Rendón ha tenido mucho carácter y se ha opuesto a lo que llaman ‘paz total’, la cual ha estimulado a bandidos y economías criminales. Por eso me siento comprometido en llegar a la presidencia, porque conozco el departamento y tengo la experiencia para gobernar en seguridad. No podemos subestimar estas amenazas; en Colombia ya mataron a candidatos como Miguel Uribe de Turbay y hay 330 municipios donde las elecciones serán a boca de fusil, obligando a votar por el candidato del narcocomunismo, el señor Cepeda”.

Ya que lo menciona, ¿qué opina de Iván Cepeda

“Me preocupan los candidatos con historias no aclaradas sobre relaciones con grupos criminales o corrupción. En el caso de Cepeda, existen señalamientos sobre su presunta pertenencia al PC3 de las FARC que nunca se aclararon en los procesos de paz. Si aspira a la presidencia, debería dar la cara y explicar esas situaciones. También me preocupa la falta de experiencia; no se le puede entregar el país a alguien que nunca ha manejado una empresa ni ha producido resultados. Hablar de seguridad es como hablar de fútbol: cualquiera opina, pero no cualquiera puede ser el director técnico”.

Justamente la ONU también dijo la semana pasada que había riesgo electoral muy grande en Colombia y fijó su posición diciendo que estábamos en momentos como antes de las negociaciones de Juan Manuel Santos con las Farc, pues esa paz sí desescaló el conflicto armado por un tiempo...

“Pues yo le quiero recordar que la bajamos antes. Siendo yo ministro de defensa, bajamos el homicidio de 17.000 a 12.500 casos, y eso nada tuvo que ver con los acuerdos. Los acuerdos posteriores generaron la expansión de la coca y la minería criminal. Vengo a ser el presidente comandante para fortalecer las fuerzas armadas y destruir las estructuras criminales en Colombia”.

¿Usted cree que se ha descabezado a la fuerza pública para hacerla más blanda?

“Todo militar o policía que ha mostrado carácter ha sido descabezado sistemáticamente. La intención del gobierno ha sido fracturar y debilitar las fuerzas armadas para que no tengan dientes para actuar. En mi gobierno, llamaré al servicio activo a 30,000 hombres de la reserva activa para tomar control del territorio con el plan ‘Cero tolerancia con el crimen’. La seguridad es esencial para que llegue la inversión y el desarrollo; es inaceptable que un gobernador no pueda ir a una obra en su departamento por riesgo de que le tumben el helicóptero”.

Hablando de tecnología y del caso del gobernador Rendón, se hablaba de un plan para atacar con drones. ¿Cómo proteger a la fuerza pública y a comunidades de estos ataques?

“Colombia fue líder en drones cuando fui ministro; tuvimos drones con armas en 2013, pero se abandonó la inversión. Los bandidos hoy tienen tecnología porque les sobra plata de la coca. Mi plan es que cada región de policía tenga una unidad de drones y cada división del ejército un batallón de drones para inteligencia y vigilancia. Además, tendremos centros de comando para desplegar fuerzas especiales en tiempo real. Soy el único candidato que trabajó en la Segridad Democrática de Uribe y sé cómo implementar esto”.

Háblenos un poco de esos otros planes que usted tiene que no son solamente la seguridad y que digamos que son más de corte social, por favor.

“Tenemos el plan de salud ‘Todos somos pacientes’, que busca un sistema con enfoque en la atención, historia clínica digital y un punto del PIB adicional para financiarlo. También lanzaremos ‘¿Podemos mejorar tu bolsillo’, que incluye el fin del Soat para 12 millones de motociclistas, lo que les devolvería unos 800,000 pesos al año. Proponemos construir 1,100,000 viviendas populares, otorgar microcréditos para acabar con el “gota a gota” y crédito educativo garantizado por el gobierno para que todo joven pueda estudiar donde quiera”.

Desde las fuerzas militares dijeron que no tenían información de ataques al gobernador de Antioquia. ¿Qué opina?

“No conozco el contexto, pero sé que el mando militar está bajo presión y no los dejan hablar con gobernadores ni alcaldes. Tienen a las fuerzas armadas amarradas mientras bandidos como alias Calarcá aterrorizan a la gente cobrando vacunas por todo. El país está manga por hombro y hay que poner orden en seguridad, salud y economía. Mire Ecopetrol: pasó de dar 30 billones de utilidad a solo 3 billones”.

Candidato, para usted ¿cuáles son los departamentos en seguridad que están más en crisis?

“Me preocupa mucho Norte de Santander, Cauca, Nariño, Putumayo, Chocó y Antioquia. Lo que pasa en Antioquia no es un juego; la criminalidad pone en riesgo a las autoridades. Crearemos cinco fuerzas de tarea y una irá directo a Antioquia, además de fortalecer la policía en el Valle de Aburrá”.

¿Cómo va a solucionar el problema fiscal? ¿Va a meter una reforma tributaria?

“Fui jefe de gabinete de Hacienda en la crisis del 99 y sé qué hacer. Vamos a recortar la grasa del gasto: fusionaremos ministerios, eliminaremos entidades innecesarias y 200,000 contratos políticos. Ese ahorro de 1.2% del PIB se invertirá en seguridad. Presentaré un Estatuto de Inversión para reducir el impuesto de renta por 5 años a nuevas inversiones en agro, turismo y tecnología. Extraeremos gas con fracking, más petróleo y tomaremos control del oro que hoy está en manos del ELN y las Farc. Con esto, la economía crecerá al 5% anual en dos años”.

Muchos lo ven como alguien lejano por sus cargos de Ministro o Embajador. ¿Cómo se acerca a la gente común?