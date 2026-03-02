“Seré presidente-comandante para destruir a los criminales”: Juan Carlos Pinzón

En esta entrevista, el precandidato presidencial Juan Carlos Pinzón —exministro de Defensa del primer gobierno de Juan Manuel Santos— habló del atentado que se fraguó en contra del gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, y contra el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez; cuestionó la política de “paz total” del Gobierno, planteó un fortalecimiento tecnológico de las Fuerzas Armadas —incluyendo unidades especializadas en drones— y presentó su estrategia económica basada en reducción del gasto, fusión de ministerios, impulso a la inversión privada y aumento de la producción minero-energética. También expuso propuestas en salud, vivienda, educación y crédito para pequeños empresarios.
Pinzón —quien ha recorrido Colombia en las últimas semanas por toda la ruralidad difícil— se ha encargado de dejar claro ante el país que es el único candidato que hizo parte del gobierno de Álvaro Uribe Vélez, por lo que cree que es el único que es capaz de devolver a Colombia a los caminos de la seguridad.