Urnas fúnebres, oro, cerámica y los vestigios de un acueducto construido con técnicas milenarias emergieron en Antioquia

El trabajo silencioso a lo largo de varios años de arqueólogos, restauradores, antropólogos, geólogos, ingenieros, físicos y sabedores tradicionales arrojó sus hallazgos este año revelando nuevas pistas de las ramas hasta ahora perdidas del árbol de la historia y la prehistoria del departamento. El que acabó fue un año prolífico para la arqueología en Antioquia. En dos puntos del Suroeste se descubrieron piezas que permitieron dar un salto gigantesco para comprender la relación de las comunidades ancestrales con su el territorio y con la espiritualidad. En el Nordeste, las pistas que salieron a la luz llevaron a los expertos a un viaje de 7.000 años. En Medellín, tras meses de arduo trabajo fueron expuestos los vestigios del primer acueducto de Medellín que aparecieron en las entrañas del renovado Claustro San Ignacio.
Este año también promete entregar fascinantes hallazgos arqueológicos. Por mencionar solo algunos frentes de trabajo, el arqueólogo Pablo Aristizábal y sus equipos de trabajo están cerca de nuevos rescates de piezas en la cuenca media del río Cartama. Ya tienen pistas de hallazgos enormes en Támesis, donde se levantará el resort de Rigoberto Urán; adelantan con el Estado una posible declaratoria en el Suroeste como un gran enclave arqueológico; y comenzarán obras en el desarenadero del acueducto antiguo de Medellín, es decir, la zona en la que ‘limpiaban’ a la quebrada Santa Elena antes de que surtiera a la ciudad.
