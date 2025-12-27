El carriel sampedreño, la rara artesanía que salvaron de la extinción

Después de escuchar —apenas— la superficie de la historia, le digo sorprendido:
—Entonces, es como si una especie extinta hubiera vuelto a la vida...
Don Rubén Darío Agudelo celebra con el rostro y las manos la comparación. La aprueba con un manotazo afectuoso sobre su mesa de trabajo y una sonrisa satisfecha. Y es que así fue, lo que hizo junto a su familia fue traer de la extinción no una especie sino una artesanía clasificada como desaparecida desde hace más de medio siglo, una variedad de carriel perdida en el tiempo que gracias a él y su familia volvió a reproducirse en 2018 y este año finalmente regresó a su ‘hábitat’.
Esta historia comenzó en 2017, cuando a Carrielarte, la tienda de las hijas de Rubén Darío, Alejandra y Carolina, ubicada en una esquina del municipio de Jericó, llegó un cliente portando un carriel rarísimo. Cuando le contaron a su papá, éste supo que se trataba de un carriel particular vinculado a San Pedro de los Milagros, un tipo de guarniel diferente al antioqueño que se ha conocido desde siempre y cuya fama cruzó fronteras. Entonces la curiosidad que tenía contenida hacía años se reactivó. Rubén Darío había heredado una de estas rarezas de su padre, Darío Agudelo Bermúdez, y sabía un par de cosas de oídas, pero el resto era misterio.