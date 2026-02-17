Arrojaron un colchón en una calle de Medellín e intimidaron a los funcionarios que les reclamaron

“Tras de gordo, hinchado”. Es el término coloquial que muchas personas utilizan en Medellín para referirse a quienes cometen un mal acto, y aún así, tienen el descaro de enojarse con aquellos que le reclaman por hacerlo. Eso sucedió en el barrio Aranjuez, al nororiente de la ciudad, cuando unos funcionarios de la alcaldía, al parecer, fueron intimidados por un ciudadano. Lea más: Lluvia en Copacabana dejó inundación en vía pública, pero sin damnificados ni heridos En un video captado por una cámara de seguridad del sector, se puede observar cuando el hombre en cuestión, en compañía de otro individuo, se dispone a dejar un colchón en medio de la vía pública. Una vez lo ponen en la calle y cruzan, otras personas, quienes trabajarían para la Secretaría de Medio Ambiente de Medellín, les habrían manifestado que ese no era el lugar propicio para dejar ese tipo de residuos.

Si bien en la grabación no se alcanza a evidenciar que los hombres agredan físicamente a los funcionarios, de acuerdo con lo expuesto por el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, sí los intimidaron, un acto que rechazó enfáticamente a través de una publicación en sus redes sociales. “En Aranjuez, un ciudadano arrojó un colchón a la vía pública e intimidó a nuestros funcionarios de Medio Ambiente cuando le hicieron el llamado de atención. Esto es inaceptable. No vamos a tolerar comportamientos que ensucien la ciudad ni amenazas contra quienes trabajan por cuidarla. En Medellín la autoridad se respeta y el espacio público se protege”, escribió el mandatario. A su vez, precisó que identificarán al responsable para imponer las sanciones que correspondan, e invitó a la ciudadanía a que denuncie este tipo de actos que perjudican a Medellín y su espacio público.

¿A algunos se les volvió paisaje arrojar cosas en lugares prohibidos de Medellín?