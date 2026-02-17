x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Arrojaron un colchón en una calle de Medellín e intimidaron a los funcionarios que les reclamaron

El alcalde Federico Gutiérrez dijo que ya se trabaja en la identificación de los implicados para imponer sanciones. Conozca dónde sucedió y todos los detalles.

  • Los dos sujetos captados por una cámara de seguridad del sector, justo antes de arrojar el colchón a la vía pública. FOTO Cortesía X Federico Gutiérrez.
    Los dos sujetos captados por una cámara de seguridad del sector, justo antes de arrojar el colchón a la vía pública. FOTO Cortesía X Federico Gutiérrez.
Santiago Yepes Vidal
Santiago Yepes Vidal
hace 3 horas
bookmark

“Tras de gordo, hinchado”. Es el término coloquial que muchas personas utilizan en Medellín para referirse a quienes cometen un mal acto, y aún así, tienen el descaro de enojarse con aquellos que le reclaman por hacerlo. Eso sucedió en el barrio Aranjuez, al nororiente de la ciudad, cuando unos funcionarios de la alcaldía, al parecer, fueron intimidados por un ciudadano.

Lea más: Lluvia en Copacabana dejó inundación en vía pública, pero sin damnificados ni heridos

En un video captado por una cámara de seguridad del sector, se puede observar cuando el hombre en cuestión, en compañía de otro individuo, se dispone a dejar un colchón en medio de la vía pública. Una vez lo ponen en la calle y cruzan, otras personas, quienes trabajarían para la Secretaría de Medio Ambiente de Medellín, les habrían manifestado que ese no era el lugar propicio para dejar ese tipo de residuos.

Si bien en la grabación no se alcanza a evidenciar que los hombres agredan físicamente a los funcionarios, de acuerdo con lo expuesto por el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, sí los intimidaron, un acto que rechazó enfáticamente a través de una publicación en sus redes sociales.

“En Aranjuez, un ciudadano arrojó un colchón a la vía pública e intimidó a nuestros funcionarios de Medio Ambiente cuando le hicieron el llamado de atención. Esto es inaceptable. No vamos a tolerar comportamientos que ensucien la ciudad ni amenazas contra quienes trabajan por cuidarla. En Medellín la autoridad se respeta y el espacio público se protege”, escribió el mandatario.

A su vez, precisó que identificarán al responsable para imponer las sanciones que correspondan, e invitó a la ciudadanía a que denuncie este tipo de actos que perjudican a Medellín y su espacio público.

¿A algunos se les volvió paisaje arrojar cosas en lugares prohibidos de Medellín?

Tal parece que a muchos ciudadanos les es indiferente el bienestar de los demás, pues con sus actos, ponen en riesgo la seguridad de miles de habitantes de la capital antioqueña.

El pasado fin de semana en la comuna 2 Santa Cruz, más exactamente en la quebrada La Rosa, que queda justo al frente de la cancha de arenilla La Encocada, se puede observar, gracias a un video ciudadano, cómo diferentes personas tiran los escombros allí sin inmutarse, un hecho que indignó a los vecinos del sector y generó un gran disgusto.

Entérese: Tormenta eléctrica azotó a Medellín y sus alrededores: reportan inundaciones y caída de árboles

La grabación no tardó en hacerse viral en redes sociales, tanto que llegó a manos de la administración municipal, por lo que se alertó de manera inmediata a las autoridades para proceder con las sanciones correspondientes. Por su parte, el alcalde Gutiérrez, se pronunció al respecto y rechazó de manera contundente los actos.

“Ojo pues a esta irresponsabilidad, y después preguntan por qué ocurren los desastres. Nos la pasamos todo el tiempo limpiando las quebradas, sacando colchones, escaparates, bicicletas, inodoros, todo lo que a la gente ya no le sirve lo tira a las quebradas. Ya están ubicadas estas personas, se pusieron unos comparendos, y la inspección hará verificación completa de la obra con rigurosidad en temas ambientales”, dijo el mandatario.

Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida