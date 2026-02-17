Arrojaron un colchón en una calle de Medellín e intimidaron a los funcionarios que les reclamaron

“Tras de gordo, hinchado”. Es el término coloquial que muchas personas utilizan en Medellín para referirse a quienes cometen un mal acto, y aún así, tienen el descaro de enojarse con aquellos que le reclaman por hacerlo. Eso sucedió en el barrio Aranjuez, al nororiente de la ciudad, cuando unos funcionarios de la alcaldía, al parecer, fueron intimidados por un ciudadano.
En un video captado por una cámara de seguridad del sector, se puede observar cuando el hombre en cuestión, en compañía de otro individuo, se dispone a dejar un colchón en medio de la vía pública. Una vez lo ponen en la calle y cruzan, otras personas, quienes trabajarían para la Secretaría de Medio Ambiente de Medellín, les habrían manifestado que ese no era el lugar propicio para dejar ese tipo de residuos.