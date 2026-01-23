“La autonomía universitaria tiene sus límites”: nuevo rector de la UdeA habló sobre intervención del Gobierno Nacional

El nuevo rector de la Universidad de Antioquia, Héctor García, entregó por primera vez su versión sobre el momento por el que está pasando esa universidad, que arrancó este año en el centro de una fuerte controversia por cuenta de la remoción del rector John Jairo Arboleda. En diálogo con el periódico De La Urbe, medio de los estudiantes de la Facultad de Comunicación de esa universidad, García se refirió en profundidad a su llegada al cargo y dejó entrever las primeras tareas que emprenderá. Le puede interesar: Llegó el rector que puso Petro y de inmediato el Gobierno Nacional giró $208.000 millones para la UdeA Pese a que García ya había publicado algunos pronunciamientos en sus redes sociales, hasta ahora había sido hermético para responder a las preguntas sobre las múltiples polémicas y críticas que lo rodean. Dentro de las preguntas a las que respondió García estuvieron varias asociadas a los cuestionamientos que le han sido formulados por su cercanía con la exministra de Salud, Carolina Corcho, confirmando que la conoce desde que esta estaba en el segundo semestre de su pregrado.

“Cuando ella empezó su carrera de Medicina en la Facultad, desde el segundo semestre se vinculó al Grupo de Investigación en Violencia Urbana, del cual yo era integrante, y estuvo durante todo el tiempo de su formación. Incluso cuando hizo un posgrado en Bogotá estuvo vinculada con actividades del grupo”, dijo García a ese medio, señalando que luego de que ella fuera nombrada ministra de Salud, el mismo rector Arboleda decidió nombrarlo a él como enlace entre la universidad y esa cartera del Gobierno Nacional. Ocupando ese rol, García incluso señaló que hizo parte del grupo que ha venido asesorando la reforma al sistema de Salud que el gobierno del presidente Gustavo Petro no ha logrado tramitar en el Congreso. Siga leyendo: ¿Qué pretende Petro en Antioquia? Ya intervino la U. de A., Savia Salud y Comfenalco “Posteriormente, una vez fue nombrada ministra de Salud, yo fui nombrado por el rector John Jairo Arboleda, en su momento, como el enlace entre el Ministerio de Salud y las actividades que tenían planeadas para ser realizadas con la Universidad. Ahí estuve en contacto nuevamente con ella, trabajé con ella y luego de su salida, seguimos participando en todo lo que ha sido el proceso de reforma [a la salud]”, añadió el nuevo rector, quien aseveró no tener certeza de si ella lo habría recomendado para el cargo. Lo que sí afirmó García fue que mucho antes de que se hiciera pública su designación, que tomó por sorpresa a las directivas de la universidad, el Ministerio de Educación ya lo había citado en diciembre a una reunión para hacerle el ofrecimiento del cargo.

“A pesar de todas las coincidencias y acuerdos que podamos tener con Carolina, mi trabajo y mi posición en esta rectoría es completamente independiente de sus decisiones y de sus opciones políticas que tiene hoy y que son absolutamente legítimas”, dijo. Sobre su nombramiento, García también respondió a los cuestionamientos que se han hecho sobre si el Gobierno Nacional vulneró el principio de la autonomía universitaria, al saltarse el Consejo Superior Universitario (CSU) para nombrar por cuenta propia a un rector. Lea además: ¿Qué busca el gobierno Petro con el golpe a la rectoría y la liberación de recursos a la UdeA? Cabe recordar que, por cuenta de dicha decisión administrativa, la universidad quedó desde hace varias semanas en un limbo jurídico, ya que mientras García ya asumió su cargo, la renuncia del rector John Jairo Arboleda no ha sido aceptada por el CSU, en una situación inédita en la historia de esa universidad. “Como principio constitucional hay que respetar y, por supuesto, acoger la autonomía universitaria. Sin embargo, hay que entender que la autonomía no es total, sino que es una autonomía que ya la jurisprudencia ha dicho que tiene sus límites, por eso es que la Ley 1740 establece dichos límites y en función de esa ley es que viene la inspección y las medidas posteriores”, dijo.