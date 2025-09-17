Levantaron protesta en peajes de la vía Medellín-Bogotá y se reiniciaron los cobros

Los peajes del tramo El Santuario-Caño Alegre de la autopista Medellín-Bogotá ya volvieron a reiniciar su cobro desde este miércoles, luego de que los manifestantes que estaban prohibiendo este recaudo decidieran levantar su protesta ante la llegada de dos ambulancias medicalizadas, una grúa y un carro taller para atender las emergencias en los 140 kilómetros de este corredor. Así lo anunció Julio César Flórez, líder del movimiento Los Magníficos de la Ruta 60, grupo que estaba ubicado en los peajes de Cocorná y Puerto Triunfo, impidiendo que Invías realizara los cobros ante el incumplimiento de los requisitos para este corredor, sumado al paupérrimo estado en el que se encuentra este corredor nacional, con más de 100 huecos sin reparar desde hace más de un año.

“Acaba de llegar la segunda ambulancia. De parte de Invías cumplen los acuerdos firmados desde el mes de mayo. El día de mañana (miércoles) llegará el carro taller, por lo que nos disponemos a entregar los peajes para que inicien con los respectivos recaudos”, señaló Flórez en un pronunciamiento público. Este colectivo, en el que hay transportadores y comunidad de los municipios que están en jurisdicción de este corredor nacional, había impedido los cobros en los dos peajes desde el pasado 2 de septiembre, argumentando que la vía no tenía las mínimas condiciones para la atención de emergencias. Entérese: Más de 100 huecos volvieron intransitable la autopista Medellín-Bogotá en Antioquia Desde el primer día de la manifestación, más de 60 personas se distribuyeron en ambos peajes, en medio de una manifestación pacífica, levantando las talanqueras para que los automotores transitaran libremente. Lo único que recibían los que estaban protestando era donativos por parte de los conductores que transitaban por esta vía, sin que esto fuera obligatorio.

Este es uno de los más de 100 huecos de gran dimensión que se pueden encontrar en los 140 kilómetros de la vía El Santuario-Caño Alegre, además de las ondulaciones y grietas que ponen en riesgo la seguridad de los conductores. FOTO: JULIO CÉSAR HERRERA

De hecho, durante esta protesta hubo un cruce con Invías porque desde la entidad nacional estaban señalando a los manifestantes de hacer cobros ilegales en el peaje, situación desmentida por este colectivo y evidenciado por EL COLOMBIANO en su recorrido por esta vía el pasado 10 de septiembre. Le puede interesar: Invías aumentará la inversión para arreglar la Medellín-Bogotá, pero la ANI no hará la doble calzada Si bien ya se cumplieron con los primeros compromisos, como el tema de las dos ambulancias, el carro taller y la grúa, aún queda en el aire el compromiso clave, que es la reparación total de este corredor, ya que con los anteriores contratos solo se le hizo mantenimiento a 37 de los 140 kilómetros de esta vía. Esta situación provocó más de 4.000 accidentes durante el 2024 en esta vía, con 24 personas fallecidas, además de decenas que sufrieron lesiones de gravedad, incluyendo algunas que terminaron con discapacidades permanentes.

Invías aseguró que se destinaron 25.147 millones de pesos, pero para repartir entre este corredor y el tramo Hoyo Rico-Caucasia, de la vía a la Costa Atlántica, otra vía nacional que se encuentra en delicadas condiciones, y La Pintada-Medellín. “Cumpliendo con los compromisos previamente pactados con la comunidad, la Entidad ya cuenta con el contrato para la gestión, operación y mantenimiento integral de los tramos mencionados, el cual está próximo a dar inicio”, señalaron la semana pasada, aunque las comunidades esperan que por fin se tapen todos los huecos y se puedan mejorar las condiciones de la vía que conecta a las dos principales ciudades del país.



