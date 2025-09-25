x

Alistarían intervención para disolver bloqueo en la vía Medellín - Quibdó luego de más de tres días de protestas

La Gobernación de Chocó denunció graves afectaciones por las protestas e instaló un Puesto de Mando Unificado.

  • Aspecto de los bloqueos a la altura del sector El Siete, en el municipio de El Carmen de Atrato. FOTO: Cortesía Publinoticias Regiones
    Aspecto de los bloqueos a la altura del sector El Siete, en el municipio de El Carmen de Atrato. FOTO: Cortesía Publinoticias Regiones
Jacobo Betancur Peláez
Jacobo Betancur Peláez

Metro

hace 7 horas
Luego de más de tres días de bloqueos, la Gobernación de Chocó advirtió estar alistando una intervención para restablecer la movilidad en la vía entre Medellín y Quibdó.

Así lo anticipó la gobernadora de ese departamento, Nubia Carolina Córdoba, quien sostuvo que la población está sitiada y no aguanta más días de bloqueos.

Le puede interesar: Tome nota: Bello estrenará nueva ruta rápida de buses al Centro de Medellín

Además de los bloqueos emprendidos por transportadores en la vía entre Medellín y Quibdó, cabe recordar que ese departamento también sufre traumatismos en la vía entre Quibdó y Pereira, en este último caso por protestas localizadas a la altura del municipio de Pueblo Rico, en Risaralda.

A través de un breve pronunciamiento publicado en sus redes sociales, la gobernadora Córdoba señaló que en días recientes este departamento ha solicitado al Invías hacer presencia en el territorio para negociar con los transportadores inconformes, sin que hasta este momento se haya llegado a un acuerdo.

En medio de esos acercamientos aún infructuosos, la mandataria advirtió ya haber convocado a un Puesto de Mando Unificado (PMU), para desde allí activar un protocolo de intervención con las autoridades del orden público nacionales.

Lea también: Aparatoso choque de un bus deja a un motociclista gravemente herido en el occidente de Medellín

¿Por qué hay inconformidad en transportadores que bloquean la vía Medellín-Chocó?

“La vía Quibdó-Medellín también se encuentra cerrada recrudeciendo el bloqueo terrestre total del departamento. El bloqueo obedece a la protesta de un segmento del gremio transportador contra medidas preventivas de cierre implementadas por el Invías como administrador del corredor vial y para salvaguardar la vida de la gente en horario nocturno. Hemos solicitado al Invías acompañamiento en territorio para lograr fórmulas de acuerdo. Sin embargo, ante la negativa a las fórmulas propuestas hasta el momento, hemos convocado a PMU para activar el protocolo de intervención por parte de las distintas autoridades y vinculación del Ministerio del Interior”, expresó Córdoba.

El descontento de los transportadores se deriva en una medida adoptada desde hace cuatro meses por el Invías en la que aplicó restricciones para circular por la vía Medellín- Quibdó desde las 10:00 de la noche y hasta las 4:00 de la mañana.

De acuerdo con los transportadores inconformes, pese a que en junio pasado las autoridades habían asegurado que dichas restricciones eran temporales, las mismas se han mantenido y los tendrían afectados en su labor.

La mayor parte de los manifestantes se ha concentrado en el sector El Siete, en jurisdicción del municipio de El Carmen de Atrato, en donde han advertido, se mantendrían hasta no llegar a un acuerdo con las autoridades.

