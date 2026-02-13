Lo capturaron al año de haber matado a un joven en medio de una riña en Medellín

De acuerdo con la investigación, el señalado, en medio de un hecho de intolerancia ocurrido ese día en el barrio Manrique La Honda, agredió a con un arma cortopunzante a Heider Barona, un joven de 18 años, quien falleció en el lugar de los hechos producto de la gravedad de las heridas.

En la comuna 10 La Candelaria, la Policía capturó a un hombre requerido por orden judicial, quien según las autoridades, hace más de un año cometió el delito de homicidio agravado, más exactamente el 23 de enero de 2025.

“El capturado registra anotaciones en el sistema SPOAT por los delitos de homicidio y tentativa de homicidio, lo que evidencia su reincidencia en estas conductas delictivas”, dijo el Brigadier General William Castaño Ramos, Comandante de la Policía Metropolitana.

Por su parte, Manuel Villa Mejía, secretario de Seguridad de Medellín, señaló: “No vamos a permitir que quienes asesinan para resolver conflictos sigan circulando entre la ciudadanía como si nada. Este caso muestra que nuestras capacidades investigativas, de la mano de la institucionalidad, están funcionando. Seguimos tras quienes creen que pueden evadir la justicia”.

Entérese: Policía agarró a alias Sangre en Castilla, a quien buscaban por al menos dos muertes

El capturado fue llevado ante la Fiscalía General de la Nación, donde un juez de la República, después de las primeras audiencias, le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.

En lo que va de 2026 en Medellín, ya van 13 detenidos por el delito de homicidio.