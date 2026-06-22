Ofrecen $50 millones por responsables del homicidio de la “Concejala 14”, la lideresa de Santa Bárbara, Antioquia

La indignación por la muerte de Mónica Eugenia Sánchez Román, de 54 años, el pasado fin de semana en el municipio de Santa Bárbara, Suroeste antioqueño, llevó a las autoridades a ofrecer recompensa por los responsables de este crimen. Desde la Gobernación de Antioquia anunciaron que entregarán 50 millones de pesos por quienes suministren información sobre quienes perpetraron este crimen en la tarde del pasado viernes en el barrio Los Almendros, de esta localidad ubicada a 52 kilómetros de Medellín (1 hora y 30 minutos por carretera).

“La Gobernación de Antioquia ofrece una recompensa de hasta 50 millones de pesos por información que permita identificar, ubicar y capturar a los responsables de este crimen. Invito a los ciudadanos a suministrar cualquier información que ayude a esclarecer los hechos”, indicó el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón. Entérese: Revelan detalles del asesinato de la joven colombiana Ana Lucía Castañeda en México Su asesinato se produjo en la tarde del pasado viernes, luego de que una persona le propinara un impacto de arma de fuego en la cabeza dentro de su vivienda y luego escapara. Hasta el momento, las autoridades no tienen del todo claras las causas de este crimen.

La muerte de Sánchez Román, conocida en este municipio como la “Concejala 14” por su labor social y si participación activa dentro de este municipio, consternó a toda la población, que destacó su trabajo durante sus años como lideresa social. Le puede interesar: ¿Sirvieron las alertas? Presuntos asesinos de Sara Millerley seguirán en la cárcel Mediante un comunicado de prensa, la Alcaldía de Santa Bárbara se pronunció sobre el fallecimiento de esta lideresa, expresando que “Mónica dedicó gran parte de su vida al servicio de la comunidad, al liderazgo social y a la defensa de causas ambientales que contribuyeron al bienestar y desarrollo de nuestro municipio”.