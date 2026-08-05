¿Habrá Día sin Carro y sin moto en Medellín, como se está evaluando en varias ciudades por la posesión de De la Espriella?

Ante la tensión en el ambiente por el cambio de gobierno y la llegada de Abelardo de la Espriella a la presidencia, algunas ciudades del país tomaron la decisión de implementar la medida del Día sin carro y sin moto en sus calles por temas de seguridad. Una de las ciudades con esta restricción será Cali, donde se hará la posesión del nuevo mandatario en el centro de eventos Arena USC, de la Universidad Santiago de Cali, en un acto que comenzará desde las 3:00 de la tarde de este viernes 7 de agosto.

Sin embargo, ante las amenazas de atentados contra el nuevo mandatario y otro tipo de alteraciones del orden público vinculados con el acto político, el alcalde de la capital vallecaucana, Alejandro Eder, anunció que no se permitirá la circulación de vehículos por sus calles, exceptuando algunos corredores estratégicos. La restricción de circulación en la capital vallecaucana será de 7:00 de la mañana a 8:00 de la noche y estará acompañada por medidas como la ley seca en toda la ciudad. Para facilitar la movilidad en la ciudad, se permitirá la circulación y se tendrá servicio del transporte masivo Mío gratis. Entérese: Policía neutralizó buseta cargada con media tonelada de explosivos que iba hacia Cali previo a la posesión de Abelardo de la Espriella A esta propuesta se sumó Cúcuta, que también implementará esta restricción de movilidad total como parte del paquete de medidas que se tendrán desde este jueves y hasta el próximo sábado para evitar alteraciones del orden público. En cuanto al Día sin carro y sin moto, no se permitirá la circulación de vehículos entre las 7:00 de la mañana y las 5:00 de la tarde, además de la prohibición del parrillero hombre en toda la capital nortesantandereana desde el jueves hasta el sábado, anunció el alcalde cucuteño, Jorge Acevedo. Lea más: Gobernación de Antioquia ofreció $50 millones para denunciar ataques durante la posesión de De la Espriella

¿Habrá Día sin Carro en Medellín?

Lo que corresponde a Medellín y Antioquia, desde la Gobernación de Antioquia anunciaron un paquete de medidas para garantizar la seguridad ante las amenazas de grupos armados de cometer acciones antes, durante y después de la posesión del nuevo mandatario, luego de que se declararan en oposición al nuevo gobierno. Entre las decisiones se están concertando restricciones de movilidad como el no permitir parrilleros de motociclistas en algunos municipios, principalmente en los que hay mayores complicaciones de orden público con estructuras como las disidencias de las Farc o el ELN. Le puede interesar: El Día sin Carro no se celebrará este año en Medellín En cuanto a Medellín, particularmente, desde la Secretaría de Movilidad distrital anunciaron que no se tiene prevista la implementación de un Día sin carro o sin moto durante este viernes, teniendo en cuenta, además, que la ciudad se encuentra en celebración de la Feria de las Flores.

El alcalde Federico Gutiérrez dijo, a través de sus redes sociales: “Me han consultado algunos medios de comunicación, si habrá restricciones a la movilidad por la posesión del Presidente, como al parecer lo harán en algunas ciudades. Mí respuesta es muy clara, NO. No habrá restricciones a la movilidad”. Agregó al respecto, mientras confirmaba su presencia en la posesión de De la Espriella, que “en Medellín, la ciudad seguirá su ritmo, además en medio de la Feria de las Flores. Ese día es el desfile de autos clásicos y muchos más eventos para las familias”. Incluso, el viernes durante todo el día se desarrollará uno de los eventos más importantes de esta fiesta, que es el Desfile de Autos Clásicos y Antiguos, que comenzará a las 9:45 de la mañana en la Universidad Pontificia Bolivariana (UPB) y finalizará en la Universidad Eafit sobre las 5:00 de la tarde.

Para este recorrido, los vehículos tomarán corredores estratégicos de la ciudad como las avenidas Bolivariana, Regional, Ferrocarril, Las Vegas y Guayabal, además de las calles 10, 30, 33 y 4 sur, en un trazado de 28 kilómetros. Por esta razón, pese a que no se hará Día sin Carro en Medellín, las autoridades recomiendan hacer uso del transporte público durante esta jornada para evitar terminar en congestiones por los cierres de este evento. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Para saber más: Estos son los horarios y las recomendaciones para viajar en el Metro de Medellín durante la Feria de las Flores

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