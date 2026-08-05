¿Habrá Día sin Carro y sin moto en Medellín, como se está evaluando en varias ciudades por la posesión de De la Espriella?

Ante la tensión en el ambiente por el cambio de gobierno y la llegada de Abelardo de la Espriella a la presidencia, algunas ciudades del país tomaron la decisión de implementar la medida del Día sin carro y sin moto en sus calles por temas de seguridad.
Una de las ciudades con esta restricción será Cali, donde se hará la posesión del nuevo mandatario en el centro de eventos Arena USC, de la Universidad Santiago de Cali, en un acto que comenzará desde las 3:00 de la tarde de este viernes 7 de agosto.