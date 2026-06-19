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Revelan detalles del asesinato de la joven colombiana Ana Lucía Castañeda en México

Alba Lucía Castañeda había viajado a Ciudad de México para encontrarse con un hombre identificado como Iván Darío Nieto Luque, pero ambos fueron asesinados por sicarios en motocicleta.

  • Revelan detalles sobre el asesinato de Alba Lucía Castañeda, en México. FOTO: Tomada de redes sociales - Alba Lucía Castañeda
    Revelan detalles sobre el asesinato de Alba Lucía Castañeda, en México. FOTO: Tomada de redes sociales - Alba Lucía Castañeda
El Colombiano
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hace 2 horas
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Las autoridades continúan investigando un caso de sicariato en el que murieron una colombiana de 19 años y un hombre de 45, cuando se movilizaban en un vehículo por el barrio Tepito, en Ciudad de México.

El hecho ocurrió el lunes 8 de junio, cuando Alba Lucía Castañeda se encontraba con Iván Darío Nieto Luque, conocido con el alias de ‘Siberiano’, pero ambos fueron atacados por hombres en motocicletas que dispararon en repetidas ocasiones mientras las víctimas estaban detenidas en un semáforo.

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José Castañeda, padre de Alba Lucía, expresó a medios locales que su hija había conocido hacía más de un mes a Nieto Luque y que él “tenía mucha plata”, por lo que le pidió a la joven que viajara al país azteca para pasar una temporada de vacaciones.

“Yo soy desconfiado y le dije que tuviera mucho cuidado, que una persona de la noche a la mañana no puede salir con tanto dinero y que nadie le va a dar plata gratis. Ella me dijo que él la estaba tratando muy bien”, expresó el padre al diario Alerta Bogotá.

Según el testimonio de don José, el hombre pretendía ayudar a su hija a montar un negocio en México. También relató que el 6 de junio una persona en motocicleta llegó al apartamento donde estaban Alba Lucía y su madre y les entregó un “sobre con 4 millones de dólares” para costearse el viaje.

“Yo creo que esa persona sí la quería ayudar de buena forma; lo que pasa es que uno no sabe los enredos que tenga la otra persona”, agregó el padre.

La última vez que José Castañeda tuvo contacto con Alba Lucía fue ese mismo lunes 8 de junio, cuando ella lo llamó y le dijo que estaba viendo televisión. Sin embargo, contó que hacia las 11:30 de la noche ella salió con Iván Darío “de pronto a comer algo” y que en un semáforo “les llegaron dos motocicletas por los lados y les dispararon”.

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José Castañeda afirmó que debe reunir 20 millones de pesos para repatriar el cuerpo de su hija a Colombia y darle cristiana sepultura. “Yo no la puedo dejar allá. Ahorita la prioridad mía es traer a mi hija de México. No esperaba esto, no quería que pasara. Ningún padre de familia desea que le ocurra algo así a sus hijos; me pasó a mí, me toca asumirlo y buscar cómo traer a esa niña de allá”, concluyó.

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