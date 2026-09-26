Reconstrucción en Antioquia ya llegó a 1 de cada 3 casas averiadas

A las 7:34 de la mañana del 10 de agosto, la tierra también se sacudió con fuerza en el municipio de Caramanta. Durante cerca de dos minutos, la furia de la naturaleza sacó a cientos de habitantes de ese municipio del Suroeste antioqueño a las calles y movió como gelatina decenas de edificios.
Pocos minutos después de lo ocurrido, los daños comenzaron a salir a la vista. Uno de los más afectados fue el cementerio municipal, cuyos muros se resquebrajaron y su techo colapsó parcialmente en la zona de los osarios.