A pesar de las polémicas en su contra, reeligieron al rector del Tecnológico de Antioquia

Como estaba previsto, en la mañana de este martes se llevaron a cabo las votaciones para elegir al rector del Tecnológico de Antioquia, la institución de educación superior de la Gobernación de Antioquia.
En esta fue reelegido el actual rector, Leonardo García, quien en los últimos días había recibido serios cuestionamientos por sus credenciales académicas, especialmente por un título de maestría que cursó en la Universidad de Medellín y cuyo trabajo de grado no reposa ni en el archivo de la Universidad ni tampoco fue publicado en una revista indexada, como indicaban los requisitos para graduarse.
García ha sido rector en el Tecnológico durante dos periodos. Su primera elección fue para el periodo 2020-2024, pero fue anulada por el Tribunal Administrativo de Antioquia en octubre de 2021 al comprobar que el proceso estuvo viciado, pues en ese entonces García fungía como secretario General en esa misma institución y como tal habría podido incidir en los resultados; sin embargo, se presentó de nuevo y ganó.