Aviación del Ejército colombiano planea adquirir 28 helicópteros y un caza para 2030, ¿de dónde saldrá la plata?

Entre 2026 y 2030, al menos 32 de las aeronaves con las que cuenta la Aviación del Ejército cumplirán su ciclo de vida útil y deberán salir de servicio, lo que obligará a la institución, a pesar de las restricciones presupuestales que existen hoy en día, a acelerar la compra de sus reemplazos.

Información oficial detalla que el Ejército cuenta con 116 aeronaves, de las cuales 96 son helicópteros. Entre ellos están los MI-17, de fabricación rusa; los UH-60 Black Hawk, considerados la columna vertebral de las operaciones aéreas de la institución; y los Huey II.

Estos últimos, con 28 unidades, casi un tercio de la flota total, tienen fecha de retiro entre 2028 y 2029 y cargan una responsabilidad adicional: no solo cumplen sus funciones normales, sino que además suplen las que dejaron los nueve helicópteros UH-1N, retirados el pasado 10 de octubre de 2025 sin ningún sustituto.

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Por eso la premura de reemplazarlos. Los recursos saldrán del documento Conpes que dejó proyectado el gobierno del presidente Gustavo Petro: fuentes conocidas por esta agencia revelan que la cifra supera los tres billones de pesos, y que hasta ahora hay tres propuestas sobre la mesa, las cuales deben ser aprobadas por el nuevo gobierno.

Se trata, en primer lugar, del H145 de Airbus, de origen alemán. Es uno de los helicópteros más usados del mundo en labores civiles y militares, desde emergencias médicas hasta operaciones de combate. Su versión militar ya fue elegida por 14 naciones, incluido Estados Unidos.

La segunda alternativa es el AW139, de la firma italo-británica Leonardo. Es un helicóptero de tamaño medio capaz de transportar hasta 15 personas por vuelo, con un peso máximo al despegue de 6.800 kilogramos y una velocidad máxima de 310 kilómetros por hora, lo que lo haría útil tanto para mover tropas como para misiones de rescate o evacuación médica.