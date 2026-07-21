30 años después, restituyen 332 hectáreas despojadas por ‘paras’ en alianza con el Fondo Ganadero de Córdoba en Urabá

Doce familias de la región de Tulapas, en Urabá, podrán retornar a sus tierras tras una sentencia judicial que ordena restituirles 332 hectáreas que les fueron despojadas en la década de 1990 por parte de paramilitares que actuaron en alianza con el Fondo Ganadero de Córdoba.

Le recomendamos leer: ¿Fracasó la restitución de tierras en Antioquia? En 15 años no se ha logrado devolver ni el 15% de las tierras solicitadas a la URT

La orden del Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras se da tres décadas después de que estos campesinos tuvieron que salir de sus predios y pone fin a un proceso administrativo y judicial que se extendió durante diez años en uno de los casos de despojo que se ha vuelto emblemático en el país.

“Estas familias fueron despojadas por el Fondo Ganadero de Córdoba, a través de grupos paramilitares de la familia Castaño, de Carlos Castaño, Vicente Castaño y Sor Teresa, la hermana de ellos. A través de ellos fueron despojadas esas tierras. Hoy, por fin, después de 30 años, celebramos que les devuelvan la tierra a esas familias”, afirmó el abogado de la fundación Forjando Futuros Gerardo Vega, quien ha llevado la reclamación en nombre de la familia Agamez Quintana, propietaria del predio Así es la Vida, ubicado en la vereda El Porvenir, de Tulapas.

A los integrantes de esta familia, en 1995, la violencia los obligó a abandonar su hogar. “Entraron los paramilitares y comenzaron a matar a los vecinos, entonces nos tuvimos que ir y ellos dieron 15 días para que la gente desocupara la zona”, recuerda Julia Agamez, una de las beneficiarias de la sentencia.

Después del fallo judicial, estos fueron autorizados para entrar a su finca y desde hace unos días comenzaron a sembrar, pero aún falta parte del trámite para que legalmente y con todos los documentos del caso estas tierras retornen a sus propietarios y que estos puedan acceder a medidas de reparación y programas de apoyo previstos en la política de restitución de tierras.

Vega aclaró que, aunque la decisión judicial que ahora beneficia a estas doce familias es un avance significativo, aún hay cientos de víctimas que continúan esperando que el Estado les garantice su derecho a la restitución y al retorno digno a sus territorios.

El caso de Tulapas, ubicado entre los municipios de Necoclí, Turbo y San Pedro de Urabá, se ha considerado uno de los mayores casos de despojo de tierras del país. Allí, miles de hectáreas fueron arrebatadas a campesinos mediante la violencia paramilitar y posteriormente pasaron a manos de grandes proyectos ganaderos y forestales.