Mesas con 100 % y votaciones quintuplicadas: los números ‘atípicos’ de Iván Cepeda

Las disidencias y otros grupos armados perdieron el domingo. Antes de las elecciones reunían a los campesinos y, a la mala, según testimonios, les indicaban por quién votar. En algunos mensajes por WhatsApp les advertían que no podían hacerle campaña a la derecha, y en Caquetá desplazaron a toda una familia porque uno de sus miembros escribió un mensaje en redes sociales a favor de Abelardo de la Espriella. Apretaron duro y desde ya críticos hablan de casos donde se impuso el ‘voto del fusil’.
Han pasado apenas unas horas desde que se cerraron las urnas y los resultados ya dejan ver dos cosas: la división casi por mitades del país y un mayor control de los criminales.