Voto en blanco 2026: por primera vez es mayor a diferencia entre candidatos finales

Aunque en Colombia el voto en blanco en segunda vuelta no tiene incidencia jurídica —a diferencia de la primera, en la que si gana se tienen que repetir las votaciones con candidatos distintos—, representa una opción y derecho democrático de descontento hacia las opciones finales o de no identificación con las propuestas de país que ofrecen. Sin embargo, las reñidas elecciones de 2026 dejaron un dato hasta ahora inédito en el historia política del país: el voto en blanco fue superior a la diferencia de votos entre los dos candidatos de segunda vuelta.
Desde la entrada en vigencia de la Constitución Política de 1991 se estableció el sistema de balotaje en las elecciones presidenciales, pues hasta 1990 quien ganaba lo hacía en una sola ronda. Desde entonces, hay segunda vuelta cuando alguno de los candidatos no alcanzara el 50 % de los votos más uno en primera.
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