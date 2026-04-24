x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Abren paso en el puente sobre el río Mulatos en Urabá; el de San Juan sigue sin fecha definida

Tras meses de aislamiento por la emergencia invernal en Urabá, el Instituto Nacional de Vías (Invías) habilitó el puente provisional sobre el río Mulatos. Sin embargo, el paso sobre el río San Juan aún no tiene una fecha clara de entrada en operación.

  • La Gobernación de Antioquia aportó 700 millones para la cimentación, mientras el Invías ejecutó el resto de la obra. Foto: Gobernación de Antioquia.
    La Gobernación de Antioquia aportó 700 millones para la cimentación, mientras el Invías ejecutó el resto de la obra. Foto: Gobernación de Antioquia.
El Colombiano
El Colombiano
hace 2 horas
bookmark

La conectividad entre el Urabá antioqueño y Córdoba comienza a restablecerse. Este viernes fue habilitado el puente metálico provisional de 47 metros sobre el río Mulatos, que comunica a Necoclí y San Juan de Urabá, luego de que la estructura original colapsara por las lluvias de febrero.

La emergencia dejó incomunicadas a miles de personas durante semanas y obligó a recurrir a soluciones precarias: planchones y garruchas, cruces informales en condiciones de alto riesgo. Vehículos y peatones debían atravesar el río sin garantías de seguridad, lo que incrementó la presión sobre las autoridades para actuar.

También le puede interesar: Planchones improvisados conectan Urabá y Córdoba tras la caída de los puentes

Como medida temporal, el Gobierno nacional avanza en la instalación de dos puentes metálicos tipo militar — uno sobre el río Mulatos y otro sobre el río San Juan — en este corredor vial estratégico, mientras se plantean soluciones definitivas.

El gobernador Andrés Julián Rendón explicó que el puente de Mulatos estaba listo desde comienzos de abril, luego de que la Gobernación completara las obras de cimentación. “Esta es una vía nacional, a cargo del Invías”, precisó, dejando claro el reparto de responsabilidades: el departamento asumió las bases; la entidad nacional, la instalación de la estructura.

En ambos puentes — Mulatos y San Juan, afectados por la misma emergencia — la Gobernación invirtió cerca de 700 millones de pesos en las obras de cimentación, que concluyeron el 3 de abril para Mulatos y el 6 de abril para San Juan. “Esperamos que el Invías termine también el puente sobre el río San Juan, para que la subregión recupere su transitabilidad y la conexión con Córdoba”, dijo Rendón.

Aunque algunos habitantes de Necoclí han expresado inquietudes sobre la estructura, alegando fallas en la cabecera del puente, las autoridades técnicas no han confirmado esto.

El puente sobre el río San Juan, en cambio, sigue sin fecha de apertura. Su ausencia mantiene parcialmente bloqueado un corredor clave para el transporte de alimentos, ganado y mercancías entre Antioquia y Córdoba — y recuerda que la recuperación de esta subregión todavía está incompleta.

El Gobernador Rendón también ha hecho énfasis en la inversión actual para la infraestructura vial del Urabá: “la Gobernación de Antioquia invierte cerca de 16 mil millones de pesos en la infraestructura averiada en vías en Urabá. Aquí puntualmente, hicimos las fundaciones que sostienen el puente y que va a habilitar el tránsito. Gracias a la inversión de la Gobernación de Antioquia, a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres que dispone este puente y al Invías que es quien lo instala, vamos a poder habilitar el tránsito en esta zona tan importante del Urabá antioqueño”, destacó.

Lea más: Tres puentes colapsaron en Urabá por las fuertes lluvias y dejaron a miles de personas incomunicadas

Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos