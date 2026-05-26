La tragedia que persigue a la familia del exalcalde de Tame, Arauca: asesinaron a su padre y a su hermano, y ahora su hijo fue secuestrado

Alfredo Iván Guzmán Barbacel, de 33 años, hijo del exalcalde de Tame Alfredo Iván Guzmán Tafur, fue secuestrado en la madrugada de este lunes 25 de mayo en el barrio Villa Maestro, en el municipio de Tame, Arauca. De acuerdo con información preliminar de las autoridades, el joven fue interceptado por hombres armados cuando regresaba a su vivienda luego de compartir con familiares y conocidos. Los captores lo obligaron a subir a un vehículo y huyeron hacia un destino desconocido. El caso es investigado por unidades del Gaula y ocurre en una zona donde tienen presencia estructuras del ELN y disidencias de las Farc. Lea también: ¿Qué encontraron en el centro estético donde estuvo Yulixa Toloza? Según versiones conocidas por las autoridades, Guzmán Barbacel se movilizaba en motocicleta junto a un familiar cuando fue abordado por al menos seis hombres armados. Aunque intentó resistirse por unos momentos, fue reducido y llevado por la fuerza. Las primeras hipótesis apuntan a que los responsables habrían salido por el corredor vial entre Tame y Rondón. Hasta el momento no existe una confirmación oficial sobre los autores del secuestro, aunque permanecen abiertas varias líneas de investigación debido a la presencia de estructuras armadas en la región, entre ellas la comisión Martha Helena Barón, del frente Domingo Laín Sáenz del ELN, y el frente 10 Guadalupe Salcedo del Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc. Guzmán Barbacel es estudiante de Derecho y trabaja en la Contraloría General en Bogotá. Había viajado a Tame para visitar a su familia. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, se pronunció sobre el caso y aseguró que “en este momento está en investigación. Estamos detrás de saber por qué y quiénes están detrás de este delito. El secuestro es uno de los crímenes más atroces y tiene una pena de hasta 40 años”. Por su parte, el senador José Vicente Carreño Castro publicó un mensaje en redes sociales en el que señaló: “Rechazo categóricamente el secuestro de Alfredo Iván Guzmán Valcárcel en Tame. Hago un llamado urgente al respeto por su vida y su pronta liberación. Solicito a @DefensoriaCol y @DiocArauca su valiosa mediación humanitaria para lograr el regreso de Alfredo al seno de su familia”.

Una familia marcada por hechos violentos en Arauca

El secuestro de Alfredo Iván Guzmán Barbacel se suma a una serie de hechos violentos que durante décadas han afectado a la familia del exalcalde Alfredo Guzmán Tafur, quien gobernó Tame entre 2004 y 2007. El exmandatario ha señalado que considera al ELN responsable de las agresiones sufridas por su familia. Según ha relatado, los ataques estarían relacionados con su actividad política y con las acciones que impulsó durante su administración junto a las Fuerzas Militares y la Fiscalía para enfrentar estructuras ilegales en la región. Entre los hechos mencionados por Guzmán Tafur están el asesinato de su hermano, el exdiputado Édgar Guzmán, ocurrido el 25 de mayo de 1998; el secuestro y posterior asesinato de su padre en 2002; un intento de secuestro contra una de sus hijas y cinco atentados sicariales en su contra. De acuerdo con los antecedentes conocidos, Édgar Guzmán fue asesinado por un sicario que le disparó en un establecimiento comercial. Según versiones conocidas posteriormente por la familia, integrantes del ELN le habrían confirmado al entonces dirigente político que el homicidio ocurrió porque su hermano no aceptó las pretensiones del grupo armado. Años después, el 28 de octubre de 2002, el padre del exalcalde fue secuestrado y, el 2 de noviembre de ese mismo año, la familia recibió la noticia de su asesinato. El exalcalde también ha denunciado varios atentados en su contra. En uno de esos casos, según versiones conocidas públicamente, un hombre que iba a atacarlo con munición alterada con cianuro se entregó antes a las autoridades.

El Gaula activó operativos tras el secuestro ocurrido en una zona con presencia del ELN. FOTO: Redes sociales.

Autoridades mantienen operativos y organizaciones alertan por riesgo en la región

La Policía de Tame informó que hasta ahora no se había formalizado una denuncia por parte de los familiares ni se había activado un mecanismo de búsqueda urgente, aunque unidades especializadas adelantan labores de verificación para establecer el paradero de Guzmán Barbacel. La Unidad Nacional de Líderes Sociales también se pronunció sobre el caso y advirtió sobre las condiciones de seguridad en Arauca. A través de redes sociales señaló: “Mientras la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos recuerda esta semana que la desaparición forzada es una de las violaciones más graves a los derechos humanos, en Colombia, literalmente en tiempo real, hombres armados acaban de interceptar en Tame, Arauca, a Alfredo Iván Guzmán Valcárcel, hijo del exalcalde Alfredo Guzmán, llevándoselo con rumbo desconocido”. La organización agregó: “no hablamos de cualquier territorio. Arauca es una de las zonas con mayor presencia e incidencia histórica del Eln, una estructura con enorme capacidad armada, control territorial y capacidad de ejecución”.

Tame y otros municipios de Arauca han sido señalados en informes de inteligencia militar, reportes de la Defensoría del Pueblo y denuncias de líderes sociales como zonas afectadas por disputas armadas, extorsiones, secuestros y homicidios relacionados con grupos ilegales que operan en el corredor fronterizo con Venezuela. La Gobernación de Arauca también se pronunció sobre el caso a través de un comunicado divulgado en su cuenta de X. La administración departamental, por medio de la Oficina Asesora de Paz y Convivencia, expresó que “rechaza de manera contundente el hecho en el que el joven tameño Alfredo Iván Guzmán Alcárcel habría sido llevado contra su voluntad por hombres armados en el municipio de Tame”.