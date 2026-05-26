El 74 % de los paisas ya piden el servicio de taxi por aplicaciones

El 74 % de los habitantes de Medellín prefieren la comodidad de los dispositivos móviles y optan por solicitar servicios de taxi a través de aplicaciones de movilidad, lo que representa casi tres cuartos de la población. Así lo reveló un estudio de Ipsos, presentado por Uber, el cual evidenció que el 37 % de los consultados accede a los taxis en la calle, mientras que otro 37 % los solicita por llamada telefónica y el 19 % los pide vía WhatsApp. Lea también: Todo lo que debe saber sobre las fotomultas que tumbó MinTransporte: así puede reclamar su dinero Además, el taxi solicitado por apps es la segunda forma de movilidad más utilizada en Medellín, solo por detrás del Metro y Metroplús, y por encima del automóvil particular.

Un estándar que crece gracias a Uber Taxi

El estudio también concluyó que el 73 % de los paisas que usan taxi reconoce a Uber Taxi, la opción de la app en alianza con TaxExpress, como una buena alternativa de movilidad en la ciudad, y el 50% de quienes piden taxi a través de plataformas de movilidad afirmó que prefiere pedir esta opción a través de la app de Uber. “Los resultados muestran que los usuarios de Medellín reconocen el valor del taxi tradicional y la confianza que le da la app de Uber. Uber Taxi lleva cinco años en Medellín y es un hecho que las personas valoran la accesibilidad y las herramientas de seguridad que ofrece la tecnología”, comentó Camilo Segura, gerente de Comunicaciones para Uber en la región Andina, Centroamérica y el Caribe. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

Algunas de las características más valoradas de Uber Taxi por los paisas son: