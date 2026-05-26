El 74 % de los paisas ya piden el servicio de taxi por aplicaciones

El 74 % de los habitantes de Medellín prefieren la comodidad de los dispositivos móviles y optan por solicitar servicios de taxi a través de aplicaciones de movilidad, lo que representa casi tres cuartos de la población.
Así lo reveló un estudio de Ipsos, presentado por Uber, el cual evidenció que el 37 % de los consultados accede a los taxis en la calle, mientras que otro 37 % los solicita por llamada telefónica y el 19 % los pide vía WhatsApp.
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Además, el taxi solicitado por apps es la segunda forma de movilidad más utilizada en Medellín, solo por detrás del Metro y Metroplús, y por encima del automóvil particular.