“Era parte de mi familia”: el conmovedor adiós de Francisco Maturana tras la muerte de su gran amigo Vilarete

Colombia no era potencia suramericana en selecciones. Brasil, entre tanto, tenía tres títulos mundiales (1958, 1962 y 1970), así como una plantilla de lujo, con figuras como Zico, Rivellino, Roberto Dinamite. La diferencia de nivel se evidenció en el resultado: los brasileños ganaron 6-0. Al entretiempo se fueron 4-0 arriba. En el camerino, el entrenador macedonio Blagoje Vidinic intentó cambiarles el camino con la charla. Vilarete estuvo concentrado. Por eso, no entró al baño. Salió de nuevo a la cancha del Maracaná y quiso orinar. No quiso regresar hasta el vestidor. La solución, de acuerdo con el relato del exfutbolista colombiano Carlos Ricaurte, amigo que compartió vestuario con Vilarete en Atlético Nacional, fue sentarse en el balón, en medio de la cancha, para poder orinar.

“Se dio ese lujo. Fue uno de los nueves más destacados de la época en la que jugábamos en el fútbol profesional”, aseguró Ricaurte, padre del futbolista antioqueño Andrés, figura en el DIM y ahora jugador de Águilas Doradas. Vilarete, que medía 1,85 metros de estatura y era un delantero fuerte, con gran capacidad para anotar goles de cabeza, debutó como profesional en el Atlético Bucaramanga, con cual jugó entre 1974 y 1975. En el 76, luego de destacarse con el equipo santandereano, volvió a su ciudad natal para jugar con Unión Magdalena y después, para la segunda parte del año, llegó al Atlético Nacional, donde catapultó su carrera.

¿Cuál fue la relación de Vilarete con Maturana?

El 29 de agosto de 1976, Eduardo Emilio Vilarete jugó su primer partido con Atlético Nacional, cuadro en el que no solo anotó 49 goles en los 103 partidos que disputó en los cinco años que vistió la camiseta del verde de Antioquia. Según reseña la Enciclopedia Verdolaga, en el Rey de Copas, Eduardo también consiguió dos títulos: las ligas de 1976 y 1981, los años en los que llegó y se fue del elenco antioqueño. Pero sobre todas las cosas, Nacional fue un espacio en el que Vilarete hizo buenos amigos. En el cuadro verdolaga, Eduardo entabló una relación cercana con el exfutbolista y entrenador Francisco Maturana. Para entonces, uno de los hombres más importantes de la historia del balompié colombiano, jugaba de defensa y estudiaba Odontología (Pacho vistió la camiseta del elenco verdolaga entre 1970 y 1980).

Maturana, conocido por su don de gentes, se convirtió en uno de los mejores amigos de Vilarete. Tanto que es el padrino del primer hijo que tuvo el exdelantero samario: Wilson. “Partió alguien que está en mi corazón. Fue uno de los grandes amigos que Dios me ha dado. Creo que descansó porque vivió una situación complicada, pero es difícil saber que se fue porque era parte de mi familia”, aseguró Maturana en diálogo con este diario.

¿Vilarete fue un adelantado a su época?

Vilarete es considerado uno de los delanteros más importantes del fútbol colombiano durante las décadas de 1970 y 1980. A lo largo de su carrera marcó más de 200 goles oficiales, cifra que lo ubica entre los grandes artilleros del balompié nacional. Su trayectoria incluyó pasos por equipos como Unión Magdalena, Atlético Nacional, Deportivo Pereira, Deportes Tolima, y también jugó en el exterior en el Deportivo Quito, Liga de Quito y el Audaz de Ecuador; también alcanzó a jugar en Deportivo Pacífico de Perú.

“Considero que fue uno de esos jugadores que marcó un hito, una pauta en la historia del fútbol colombiano. Era un hombre que por su porte, por su elegancia, por su condición técnica en el cabeceo, por su calidad para definir, fue importante en una época donde no había forma de ir al extranjero; de lo contrario hubiera estado en equipos grandes en América o Europa”, aseguró el exdelantero de Nacional, Juan Jairo Galeano, el Andino. Según el relato del exjugador antioqueño, ahora dedicado a los negocios, Vilarete marcó una hazaña en la historia del balompié colombiano porque logró destacarse en un momento que los equipos de nuestro país contrataban a los mejores jugadores de Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay. “Su partida es dura. Lo lamentamos mucho. Deseamos paz en su tumba y un buen descanso para él”, concluyó Galeano, quien también resaltó que la capacidad goleadora, potencia física y oportunismo frente al arco lo convirtieron en uno de los atacantes más temidos de su época. Con Atlético Nacional se destacó y por eso fue llamado a la Selección Colombia y estuvo en la Copa América de 1979 y las Eliminatorias a los mundiales de 1978 y 1982, a los que la Tricolor, que también contaba con Willington Ortiz, no consiguió cupo.

El cuadro paisa publicó un emotivo mensaje en sus redes. “Vuela alto, goleador. Atlético Nacional lamenta profundamente el fallecimiento de Eduardo Emilio Vilarete, bicampeón Verdolaga en 1976 y 1981. Su nombre, sus goles y su historia vivirán siempre en la memoria de nuestra institución y de nuestra hinchada. A sus familiares, amigos y seres queridos, les enviamos nuestras más sinceras condolencias”. Con la camiseta de la Selección también escribió páginas importantes. Integró el equipo nacional en el Torneo Preolímpico de 1976. En las eliminatorias rumbo al Mundial de Argentina 1978, anotó el único gol colombiano frente a Paraguay. Permaneció vinculado a la Tricolor entre 1976 y 1985. Luego de su retiro, el goleador se dedicó a la labor de cazatalentos para el Unión Magdalena.