Ordenan devolver quiosco del parque en San Rafael al municipio tras 24 años de contrato ilegal

El contrato se firmó el 3 de junio de 1999 por tres años. Sin embargo, incluía una prórroga automática que, según el Tribunal, va en contra de la ley. En la sentencia se explica que las entidades públicas no pueden firmar contratos con este tipo de cláusulas. Por eso, en la práctica, el acuerdo había perdido vigencia desde 2002.

El quiosco del parque principal de San Rafael, Antioquia, deberá volver a manos del municipio tras casi 27 años de ocupación . Así lo decidió el Tribunal Administrativo de Antioquia, que anuló el contrato de arrendamiento por incluir una cláusula de renovación automática que no es válida en este tipo de acuerdos públicos.

La decisión quedó en firme el 26 de febrero de este año, cuando el Tribunal ratificó en segunda instancia el fallo emitido en 2022 por el Juzgado Trece Administrativo de Medellín, que ya había ordenado devolver el inmueble.

El Tribunal dio un plazo de dos meses para hacer la entrega. Si no se cumple, podría intervenir un juez para hacer efectiva la restitución. Alberto Hincapié, asesor jurídico del municipio, explicó a MiOriente que la Administración no puede retirar el quiosco por su cuenta, sino que debe hacerlo a través de los mecanismos legales.

Este proceso viene desde 2016, cuando el municipio se negó a extender el contrato y acudió a la justicia para darlo por terminado y recuperar el espacio.

En el municipio hay opiniones divididas. Para algunos, es la oportunidad de renovar el parque y mejorar el espacio público. Para otros, preocupa que se pierda un lugar que ha sido parte de la historia del pueblo.

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