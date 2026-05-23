Estas son las fortalezas que tiene Colombia para afrontar el Mundial de Norteamérica: análisis línea por línea

La Selección Colombia llega al Mundial probablemente con una de las plantillas más competitivas, maduras y equilibradas de las últimas décadas. El proceso liderado por Néstor Lorenzo logró consolidar un equipo con identidad, jerarquía y una idea futbolística reconocible, algo que durante años le costó encontrar al combinado nacional. Colombia ya no es únicamente un equipo de inspiración individual o de momentos aislados: hoy combina intensidad, presión, velocidad por bandas, capacidad asociativa y una mentalidad más competitiva frente a las grandes selecciones. Sin embargo, también arrastra debilidades estructurales que podrían convertirse en un problema en las fases definitivas de un Mundial, donde los errores se pagan caro. La portería aparece...