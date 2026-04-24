Alcalde de Andes fue sancionado por no reintegrar al gerente del hospital local

El alcalde de Andes, Germán Alexander Vélez Orozco, fue sancionado por el Juzgado Noveno Administrativo Oral de Medellín tras haber incurrido en desacato por no cumplir con el reintegro de Luis Fabián Otero López, exgerente del Hospital San Rafael de Andes. La decisión, emitida el 22 de abril de 2026, señala que la administración municipal no acató lo ordenado previamente por el Tribunal Administrativo de Antioquia, que había suspendido de manera provisional la polémica salida de Otero del cargo.

Cabe mencionar que El punto de partida de todo el proceso que hoy tiene agarrados en los estrados a Vélez y a Otero es la supuesta renuncia del exgerente, a través de un mensaje que luego él mismo calificó de falso, pues adujo que el correo oficial de la institución a su cargo habría sido hackeado, y en este hackeo es que habría salido el mensaje que decía que él renunciaba.

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Ahora, retomando la decisión judicial, en términos simples, mientras se define si el retiro de Otero fue legal o no, deberá ser reintegrado. Sin embargo eso no ha ocurrido.