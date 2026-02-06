¡Atención, conductores! A partir del lunes 9 de febrero empiezan las sanciones económicas del pico y placa en Medellín y el Valle de Aburrá

Las correcciones pedagógicas que se hicieron desde el pasado lunes 2 de febrero, día en el que empezó una nueva rotación del pico y placa en Medellín y el Valle de Aburrá para carros particulares y motocicletas, y van hasta este viernes 6 de febrero, pasarán a ser sanciones económicas a partir del próximo lunes 9 de febrero.
Y es que si bien los conductores “despistados” que se movilizaron en sus vehículos en horas prohibidas se pudieron haber salvado de pagar en estos primeros días, y sólo tuvieron que acudir a charlas informativas por infringir las normas, desde la otra semana, caso tal que les vuelva a ocurrir, se les impondrá una sanción de $633.111, equivalentes a 52,99 Unidades de Valor Básico (UVB), sistema con el que se calculan los comparendos de tránsito desde 2024, pues antes de ese año el cobro era de acuerdo al salario mínimo diario.
Esta medida, dispuesta por la Secretaría de Movilidad de Medellín y adoptada por las otras nueve alcaldías de los demás municipios del Valle de Aburrá y que cobija carros particulares y motocicletas, aplica los siguientes días horarios: