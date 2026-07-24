Cintillo de indicadores económicos Colombia

Cargando...

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Fiscalía citó a imputación de cargos a exviceministro Diego Cancino por presunto acto sexual violento

La diligencia será el próximo 10 de agosto en la mañana. La denuncia fue hecha en octubre de 2024 por una funcionaria del Ministerio del Interior (donde Cancino era su superior) llamada Viviana Vargas.

  • A la izquierda el exviceministro del Interior, Diego Cancino; a la derecha la denunciante, la funcionaria de ese ministerio, Viviana Vargas. FOTOS: REDES SOCIALES.
    A la izquierda el exviceministro del Interior, Diego Cancino; a la derecha la denunciante, la funcionaria de ese ministerio, Viviana Vargas. FOTOS: REDES SOCIALES.
El Colombiano
El Colombiano
hace 3 horas
bookmark

La Fiscalía General de la Nación citó a Diego Cancino, exviceministro del Interior, a una audiencia de imputación de cargos el próximo 10 de agosto a las 10:00 a.m. por presunto acto sexual violento. La Fiscalía no solicitará medida de aseguramiento, y el caso se encuentra en manos de un juez de control de garantías de Bogotá.

Todo se remonta a 2024, cuando salió a la luz una denuncia de la entonces asesora de la Dirección de Seguridad, Convivencia Ciudadana y Gobierno de la cartera del Interior, Viviana Vargas, en donde aseguró que Cancino habría aprovechado una cita de ámbito laboral para acercarse a ella de forma inadecuada: la presionó para tomar vino, además de abrazarla y meterle las manos debajo de la blusa para tocarle los senos sin su consentimiento.

“Ante esta situación reaccioné rápidamente quitándomelo de encima y frente a ello él me tomó de las manos, me bajó de la silla de la barra en la que yo estaba e intentó besarme sin mi consentimiento. Yo lo alejé de mí y le dije que no deseaba ningún tipo de relación que no fuera política y/o profesional y que mi interés no iba más allá de eso, que por favor respetara dicho límite”, narró Vargas ante la Fiscalía.

En contexto: Grave denuncia de presunto acoso sexual del exviceministro Diego Cancino a funcionaria Viviana Vargas; MinInterior se pronunció

En su momento, Cancino reconoció que conocía a Vargas desde años atrás y que habían compartido en sus labores. “Lamento sinceramente cualquier conducta de mi parte que haya podido resultar ofensiva para una mujer a quien conozco desde hace varios años como defensora de derechos humanos”, dijo el funcionario.

Sin embargo, días después de su disculpa, en conversación con la periodista que reveló el escándalo, Silvia Charry, el exviceministro dijo que ese día Viviana Vargas “tuvo todas las oportunidades de irse”, pero aceptó que estaba “cortejándola”. Sus comentarios fueron tachados de revictimizantes por la opinión pública.

Cancino también dio declaraciones incoherentes.

En conversación con Charry Cancino, dijo que los amigos de Vargas llegaron y lo invitaron a tomar whiskey. En ese contexto dijo que “jamás la toqué sin su consentimiento”. Por otro lado, para Cambio, el exviceministro relató otra versión de los hechos diciendo que bailaron “cariñosamente” y hasta cantaron “Bella Ciao”.

En los chats revelados por la denunciante, Viviana Vargas, Cancino se ve “arrepentido” cuando ella le expresa su molestia días después.

“Perdóname. Mi comportamiento estuvo mal y claramente no debí haber actuado así. Te escucho y asumo las claridades que pones. Jamás voy a confundir los límites claros que me expresas. Eres una mujer y ser hermosa. Bondad y fuerza para transformar. Perdóname por favor. Te mando un abrazo”.

Cancino también le confesó que estaba en un tratamiento por alcoholismo.

Por el momento, el proceso judicial está en etapa preliminar. Ambas partes presentarán sus casos y será un juez quien decida si Cancino es culpable del delito que se le imputará.

Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

Preguntas frecuentes.

¿Por qué la Fiscalía imputará cargos a Diego Cancino, exviceministro del Interior?
La Fiscalía citó a Diego Cancino a una audiencia de imputación por el presunto delito de acto sexual violento, tras una denuncia presentada por una exasesora del Ministerio del Interior. La diligencia está programada para el 10 de agosto.
¿Qué denunció Viviana Vargas contra Diego Cancino?
Viviana Vargas denunció que Cancino la habría tocado e intentado besar sin su consentimiento durante un encuentro relacionado con asuntos laborales. La investigación avanza en la Fiscalía y será evaluada por un juez de control de garantías.
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos