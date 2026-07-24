El duro balance del gobierno de la “paz total”: 1.110 ataques a la Fuerza Pública, 92 asonadas y 272 militares muertos

Un total de 1.110 ataques contra la Fuerza Pública, 1.697 combates y 272 militares asesinados conforman uno de los balances más tenebrosos de los cuatro años de la política de “paz total”, en el autodenominado “gobierno de la vida” del presidente saliente Gustavo Petro.

Las cifras están contenidas en un reporte presentado esta semana por el general Alejandro López Barreto, jefe del Comando General de las Fuerzas Militares, las cuales abarcan el periodo desde el 7 de agosto de 2022 hasta el 15 de julio de 2026.

De acuerdo con el informe, en ese lapso de tiempo las FF.MM. registraron 1.347 heridos de las propias tropas y sufrieron 92 asonadas por parte de comunidades instigadas por grupos al margen de la ley.

En la ofensiva, las FF.MM. ejecutaron 25 bombardeos desde el 21 de julio de 2024, fecha en la cual se reactivaron estos ataques aéreos estratégicos, luego de que el Ministerio de Defensa los hubiera suspendido desde el 12 de agosto de 2022, es decir, hubo dos años sin bombardeos (la mitad del periodo presidencial).

De esos bombardeos, 12 se realizaron en el último año, la mayoría de ellos contra la organización criminal Clan del Golfo y el Estado Mayor Central de las Farc.